Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо

Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко победила в первенстве Европы по тхэквондо, которое проходило в Греции. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Севастопольская спортсменка выступала в составе национальной сборной. В ее весовой категории 55 килограммов было 30 спортсменов, она успешно провела пять боев, одолев соперниц из Испании, Хорватии, Сербии и Турции, в финале встретилась с представительницей Литвы. Право побороться за медали на первенстве Европы Игнатенко завоевала на Multi European Games Taekwondo в сербском Нише, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что крымские боксеры Руслан Шихмамбетов, Юрий Аветян и Кирилл Лукьянов завоевали золотые медали на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Севастопольская спортсменка Софья Кулаева также стала победительницей первенства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате РоссииКакие виды спорта популярны в КрымуВ России появятся школьные спортивные лиги: поручения Путина

