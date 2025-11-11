Рейтинг@Mail.ru
Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо - РИА Новости Крым, 11.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251111/sportsmenka-iz-sevastopolya-pobedila-na-pervenstve-evropy-po-tkhekvondo-1150810871.html
Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо
Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо
Спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко победила в первенстве Европы по тхэквондо, которое проходило в Греции. Об этом сообщил во вторник губернатор города... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T18:52
2025-11-11T18:52
севастополь
спорт
михаил развожаев
европа
новости севастополя
общество
тхэквондо
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150809863_0:237:960:777_1920x0_80_0_0_f883a8a506983094ff36d9c2d8bb5a9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко победила в первенстве Европы по тхэквондо, которое проходило в Греции. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Севастопольская спортсменка выступала в составе национальной сборной. В ее весовой категории 55 килограммов было 30 спортсменов, она успешно провела пять боев, одолев соперниц из Испании, Хорватии, Сербии и Турции, в финале встретилась с представительницей Литвы. Право побороться за медали на первенстве Европы Игнатенко завоевала на Multi European Games Taekwondo в сербском Нише, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что крымские боксеры Руслан Шихмамбетов, Юрий Аветян и Кирилл Лукьянов завоевали золотые медали на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Севастопольская спортсменка Софья Кулаева также стала победительницей первенства.
севастополь
европа
севастополь, спорт, михаил развожаев, европа, новости севастополя, общество, тхэквондо
Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо

Спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко взяла золото на первенстве Европы по тхэквондо

18:52 11.11.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСпортсменка из Севастополя Ева Игнатенко взяла золото первенства Европы по тхэквондо
Спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко взяла золото первенства Европы по тхэквондо
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко победила в первенстве Европы по тхэквондо, которое проходило в Греции. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"Воспитанница севастопольской школы тхэквондо ВТФ Ева Игнатенко победила в первенстве Европы. Соревнования среди кадетов 12-14 лет проходили в греческом городе Афины", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Севастопольская спортсменка выступала в составе национальной сборной. В ее весовой категории 55 килограммов было 30 спортсменов, она успешно провела пять боев, одолев соперниц из Испании, Хорватии, Сербии и Турции, в финале встретилась с представительницей Литвы. Право побороться за медали на первенстве Европы Игнатенко завоевала на Multi European Games Taekwondo в сербском Нише, добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что крымские боксеры Руслан Шихмамбетов, Юрий Аветян и Кирилл Лукьянов завоевали золотые медали на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Севастопольская спортсменка Софья Кулаева также стала победительницей первенства.
