Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо
Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо
Спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко победила в первенстве Европы по тхэквондо, которое проходило в Греции. Об этом сообщил во вторник губернатор города... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T18:52
2025-11-11T18:52
2025-11-11T18:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко победила в первенстве Европы по тхэквондо, которое проходило в Греции. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Севастопольская спортсменка выступала в составе национальной сборной. В ее весовой категории 55 килограммов было 30 спортсменов, она успешно провела пять боев, одолев соперниц из Испании, Хорватии, Сербии и Турции, в финале встретилась с представительницей Литвы. Право побороться за медали на первенстве Европы Игнатенко завоевала на Multi European Games Taekwondo в сербском Нише, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что крымские боксеры Руслан Шихмамбетов, Юрий Аветян и Кирилл Лукьянов завоевали золотые медали на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Севастопольская спортсменка Софья Кулаева также стала победительницей первенства.
