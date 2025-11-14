Рейтинг@Mail.ru
Вернуть и убить: Киев готовит провокации против украинцев в ЕС - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Вернуть и убить: Киев готовит провокации против украинцев в ЕС
Вернуть и убить: Киев готовит провокации против украинцев в ЕС - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Вернуть и убить: Киев готовит провокации против украинцев в ЕС
Киев готовит новые провокации, чтобы вернуть украинцев на родину из стран Европы и отправлять их на фронт. Об этом заявила в ходе в брифинга в пятницу... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T14:09
2025-11-14T14:09
всу (вооруженные силы украины)
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
украина
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Киев готовит новые провокации, чтобы вернуть украинцев на родину из стран Европы и отправлять их на фронт. Об этом заявила в ходе в брифинга в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее данным, в этих целях на Банковой решили сыграть на усилившемся в последнее время среди европейцев настроении в пользу если не отмены, то существенного сокращения пособий и преференций для наводнивших Европу украинцев."Акцент планируется делать на сворачивании с западными партнерами киевского режима программ временной защиты и связанных с поддержкой украинских эмигрантов, проектов, рекламы инициатив Европейского Союза по возвращению беженцев на родину. А также применить свои, можно сказать, уже фирменные методы провокации, доносы на вынужденных переселенцев, их дискредитацию, в частности имитацию негативного восприятия украинцев гражданами стран Европейского Союза", – пояснила представитель МИД РФ.По ее словам, все это подтверждает одну из главных задач главы киевского режима Владимира Зеленского, поставленных ему Западом – убить еще больше граждан Украины.
Вернуть и убить: Киев готовит провокации против украинцев в ЕС

Киев готовит провокации для возврата украинцев на родину и отправки их на фронт – Захарова

14:09 14.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Киев готовит новые провокации, чтобы вернуть украинцев на родину из стран Европы и отправлять их на фронт. Об этом заявила в ходе в брифинга в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Имеются сведения о том, что киевская клика, несмотря на официально снятый запрет на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, готова пойти на любые шаги, в том числе на информационные провокации, чтобы вернуть в страну потенциальных рекрутов, которые оттуда сбежали", – заявила Захарова.

По ее данным, в этих целях на Банковой решили сыграть на усилившемся в последнее время среди европейцев настроении в пользу если не отмены, то существенного сокращения пособий и преференций для наводнивших Европу украинцев.
"Акцент планируется делать на сворачивании с западными партнерами киевского режима программ временной защиты и связанных с поддержкой украинских эмигрантов, проектов, рекламы инициатив Европейского Союза по возвращению беженцев на родину. А также применить свои, можно сказать, уже фирменные методы провокации, доносы на вынужденных переселенцев, их дискредитацию, в частности имитацию негативного восприятия украинцев гражданами стран Европейского Союза", – пояснила представитель МИД РФ.
По ее словам, все это подтверждает одну из главных задач главы киевского режима Владимира Зеленского, поставленных ему Западом – убить еще больше граждан Украины.
"Теперь это уже понимают все, потому что задача его одна из: помимо перераспределения колоссальных средств, помимо махинации с вооружениями, еще и уничтожение граждан Украины", - констатировала Захарова.
