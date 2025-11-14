https://crimea.ria.ru/20251114/vernut-i-ubit-kiev-gotovit-provokatsii-protiv-ukraintsev-v-es-1150915913.html

Вернуть и убить: Киев готовит провокации против украинцев в ЕС

Вернуть и убить: Киев готовит провокации против украинцев в ЕС

Вернуть и убить: Киев готовит провокации против украинцев в ЕС

Киев готовит новые провокации, чтобы вернуть украинцев на родину из стран Европы и отправлять их на фронт. Об этом заявила в ходе в брифинга в пятницу... РИА Новости Крым, 14.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Киев готовит новые провокации, чтобы вернуть украинцев на родину из стран Европы и отправлять их на фронт. Об этом заявила в ходе в брифинга в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее данным, в этих целях на Банковой решили сыграть на усилившемся в последнее время среди европейцев настроении в пользу если не отмены, то существенного сокращения пособий и преференций для наводнивших Европу украинцев."Акцент планируется делать на сворачивании с западными партнерами киевского режима программ временной защиты и связанных с поддержкой украинских эмигрантов, проектов, рекламы инициатив Европейского Союза по возвращению беженцев на родину. А также применить свои, можно сказать, уже фирменные методы провокации, доносы на вынужденных переселенцев, их дискредитацию, в частности имитацию негативного восприятия украинцев гражданами стран Европейского Союза", – пояснила представитель МИД РФ.По ее словам, все это подтверждает одну из главных задач главы киевского режима Владимира Зеленского, поставленных ему Западом – убить еще больше граждан Украины.

