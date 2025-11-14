https://crimea.ria.ru/20251114/flotovodets-i-gubernator-sevastopolya--admiral-mikhail-lazarev-1150881561.html

Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев

Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев - РИА Новости Крым, 13.11.2025

Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев

Адмирал, кавалер орденов Святого апостола Андрея Первозванного и Святого Георгия IV класса, один из первооткрывателей Антарктиды, командующий Черноморским... РИА Новости Крым, 13.11.2025

2025-11-14T07:16

2025-11-14T07:16

2025-11-13T22:08

инфографика

михаил лазарев

севастополь

история

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128645914_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_09307185591b8d8579291fa1f554c5d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Адмирал, кавалер орденов Святого апостола Андрея Первозванного и Святого Георгия IV класса, один из первооткрывателей Антарктиды, командующий Черноморским флотом – 237 лет назад, 14 октября 1788 года, родился великий русский флотоводец и мореплаватель Михаил Петрович Лазарев.В 1803 году Лазарев окончил Морской кадетский корпус, выдержав экзамен на звание гардемарина. В числе 30 лучших выпускников корпуса отправлен в Великобританию, где служил на флоте до 1808 года. В течение пяти лет находился в непрерывном плавании в Атлантическом океане и Средиземном море. Далее будут служба на Балтике и Русско-шведская война 1808-1809 и Отечественная 1812 года.В 1813 году в возрасте 25 лет лейтенант Лазарев получил новое назначение — командовать фрегатом "Суворов", на борту которого совершил первую кругосветную экспедицию.Спустя 8 лет ему предстоит открыть Антарктиду, а еще через десять – возглавить Черноморский флот и стать губернатором Севастополя.Главные вехи биографии адмирал Михаила Лазарева – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасал солдат в осажденном Севастополе – вклад Пирогова в медицинуНиколай Самокиш - 165 лет мастеру батальной живописиВыдающийся писатель Сергеев-Ценский: 150 лет со дня рождения

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил лазарев, севастополь, история, память, инфографика