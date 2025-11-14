Рейтинг@Mail.ru
Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20251114/flotovodets-i-gubernator-sevastopolya--admiral-mikhail-lazarev-1150881561.html
Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев
Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев
Адмирал, кавалер орденов Святого апостола Андрея Первозванного и Святого Георгия IV класса, один из первооткрывателей Антарктиды, командующий Черноморским... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-14T07:16
2025-11-13T22:08
инфографика
михаил лазарев
севастополь
история
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128645914_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_09307185591b8d8579291fa1f554c5d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Адмирал, кавалер орденов Святого апостола Андрея Первозванного и Святого Георгия IV класса, один из первооткрывателей Антарктиды, командующий Черноморским флотом – 237 лет назад, 14 октября 1788 года, родился великий русский флотоводец и мореплаватель Михаил Петрович Лазарев.В 1803 году Лазарев окончил Морской кадетский корпус, выдержав экзамен на звание гардемарина. В числе 30 лучших выпускников корпуса отправлен в Великобританию, где служил на флоте до 1808 года. В течение пяти лет находился в непрерывном плавании в Атлантическом океане и Средиземном море. Далее будут служба на Балтике и Русско-шведская война 1808-1809 и Отечественная 1812 года.В 1813 году в возрасте 25 лет лейтенант Лазарев получил новое назначение — командовать фрегатом "Суворов", на борту которого совершил первую кругосветную экспедицию.Спустя 8 лет ему предстоит открыть Антарктиду, а еще через десять – возглавить Черноморский флот и стать губернатором Севастополя.Главные вехи биографии адмирал Михаила Лазарева – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасал солдат в осажденном Севастополе – вклад Пирогова в медицинуНиколай Самокиш - 165 лет мастеру батальной живописиВыдающийся писатель Сергеев-Ценский: 150 лет со дня рождения
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128645914_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a2619267556a8039f4add9ed757e84d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил лазарев, севастополь, история, память, инфографика
Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев

Адмирал Лазарев – биография флотоводца в инфографике РИА Новости Крым

07:16 14.11.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Адмирал, кавалер орденов Святого апостола Андрея Первозванного и Святого Георгия IV класса, один из первооткрывателей Антарктиды, командующий Черноморским флотом – 237 лет назад, 14 октября 1788 года, родился великий русский флотоводец и мореплаватель Михаил Петрович Лазарев.
Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил ЛазаревФлотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев
В 1803 году Лазарев окончил Морской кадетский корпус, выдержав экзамен на звание гардемарина. В числе 30 лучших выпускников корпуса отправлен в Великобританию, где служил на флоте до 1808 года. В течение пяти лет находился в непрерывном плавании в Атлантическом океане и Средиземном море. Далее будут служба на Балтике и Русско-шведская война 1808-1809 и Отечественная 1812 года.
В 1813 году в возрасте 25 лет лейтенант Лазарев получил новое назначение — командовать фрегатом "Суворов", на борту которого совершил первую кругосветную экспедицию.
Спустя 8 лет ему предстоит открыть Антарктиду, а еще через десять – возглавить Черноморский флот и стать губернатором Севастополя.
Главные вехи биографии адмирал Михаила Лазарева – в инфографике РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спасал солдат в осажденном Севастополе – вклад Пирогова в медицину
Николай Самокиш - 165 лет мастеру батальной живописи
Выдающийся писатель Сергеев-Ценский: 150 лет со дня рождения
 
ИнфографикаМихаил ЛазаревСевастопольИсторияПамять
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10СВО скоро закончится – прогноз эксперта
07:48ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц Росии - ВИДЕО 6:31
07:35216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
07:31Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь
07:16Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев
06:33Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу
06:25В Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор
06:10Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев
06:02Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги
00:01Какую погоду принесет в Крым в пятницу высотный циклон
00:00Какой сегодня праздник: 14 ноября
23:55Подросток поджег кинотеатр в Москве
23:20Новая атака на Крым: за три часа сбито еще 18 беспилотников
22:51Заммэра Ялты под стражей и бессилие санкций США против России – главное
22:31В Крым пытались ввезти почти полтонны опасной говядины
22:13На Украине начались проверки крупных предприятий энергетики и оборонки
22:01Зачем США настаивают на изменении резолюции ООН по Украине
21:41В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов
21:29В Симферополе в пятницу перекроют движение по центральной улице
21:11ЕС не может оплачивать потребности Киева из своего бюджета – Еврокомиссия
Лента новостейМолния