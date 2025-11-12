Спасал солдат в осажденном Севастополе – вклад Пирогова в медицину

https://crimea.ria.ru/20251112/spasal-soldat-v-osazhdennom-sevastopole--vklad-pirogova-v-meditsinu-1150823134.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Одно из знаменитых имен Крымской войны – врач Николай Иванович Пирогов. Хирург прибыл в осажденный Севастополь в начале ноября 1854 года. Многие его открытия, сделанные в тот период, остаются актуальными и по сей день.Именно за работу во время военной кампании по защите Севастополя Пирогова называют основоположником русской военно-полевой хирургии. Там же он внедрил метод сортировки раненых, начал применять гипсовую повязку, что спасло многих раненых офицеров от ампутации, и стал применять анестезию.Подробнее о работе великого русского ученого – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин учредил медаль Луки Крымского и орден ПироговаЖивой город-памятник: как Севастополь стал "гордостью русских моряков" >>Министр здравоохранения Украины предлагает не ребальзамировать Пирогова
