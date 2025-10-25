https://crimea.ria.ru/20251025/nikolay-samokish---165-let-masteru-batalnoy-zhivopisi-1150412300.html

Николай Самокиш - 165 лет мастеру батальной живописи

Николай Самокиш - 165 лет мастеру батальной живописи - РИА Новости Крым, 25.10.2025

Николай Самокиш - 165 лет мастеру батальной живописи

165-лет назад - 25 октября 1860 года - родился выдающийся мастер батальной живописи, действительный член Императорской Академии художеств, заслуженный деятель... РИА Новости Крым, 25.10.2025

2025-10-25T09:36

2025-10-25T09:36

2025-10-25T08:48

николай самокиш

крым

искусство

культура

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/18/1118865578_0:1263:1945:2357_1920x0_80_0_0_da295987ea3e47920ef265f620f32ec2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. 165-лет назад - 25 октября 1860 года - родился выдающийся мастер батальной живописи, действительный член Императорской Академии художеств, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии Николай Самокиш.Уроженец украинского Нежина из семьи почтальона, старший из пяти детей, Николай Самокиш знал нужду и голод, не боялся крестьянского труда. И прекрасно рисовал, что заметили еще учителя в гимназии. В детстве его очень впечатляли картинки военных действий, которых было немало в доме его деда.Именно с Николая Самокиша, этого выдающегося художника, началось и развивалось художественное образование в Крыму. Подробнее - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай самокиш, крым, искусство , культура, история, инфографика