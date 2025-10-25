Николай Самокиш - 165 лет мастеру батальной живописи

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. 165-лет назад - 25 октября 1860 года - родился выдающийся мастер батальной живописи, действительный член Императорской Академии художеств, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии Николай Самокиш.Уроженец украинского Нежина из семьи почтальона, старший из пяти детей, Николай Самокиш знал нужду и голод, не боялся крестьянского труда. И прекрасно рисовал, что заметили еще учителя в гимназии. В детстве его очень впечатляли картинки военных действий, которых было немало в доме его деда.Именно с Николая Самокиша, этого выдающегося художника, началось и развивалось художественное образование в Крыму. Подробнее - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:36 25.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. 165-лет назад - 25 октября 1860 года - родился выдающийся мастер батальной живописи, действительный член Императорской Академии художеств, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии Николай Самокиш.
Уроженец украинского Нежина из семьи почтальона, старший из пяти детей, Николай Самокиш знал нужду и голод, не боялся крестьянского труда. И прекрасно рисовал, что заметили еще учителя в гимназии. В детстве его очень впечатляли картинки военных действий, которых было немало в доме его деда.
Именно с Николая Самокиша, этого выдающегося художника, началось и развивалось художественное образование в Крыму. Подробнее - в инфографике РИА Новости Крым.
Николай Самокиш - инфографика
