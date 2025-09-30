Рейтинг@Mail.ru
Выдающийся писатель Сергеев-Ценский: 150 лет со дня рождения
Выдающийся писатель Сергеев-Ценский: 150 лет со дня рождения
Выдающийся писатель Сергеев-Ценский: 150 лет со дня рождения - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Выдающийся писатель Сергеев-Ценский: 150 лет со дня рождения
30 сентября исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося писателя и академика СССР Сергея Николаевича Сергеева-Ценского. Он занимает особое место в русской и
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 30 сентября исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося писателя и академика СССР Сергея Николаевича Сергеева-Ценского. Он занимает особое место в русской и мировой литературе: за свою жизнь автор создал около сотни произведений, а его роман "Севастопольская страда" стал фундаментальным памятником героизму защитников Родины. За эту книгу писатель в 1941 году был удостоен Сталинской премии.Почти полвека Сергеев-Ценский жил и творил в Алуште, где в 1962 году в его доме открылся музей. Память о писателе продолжают хранить и другие знаковые события: в 1994 году его именем назван астероид, а в 2021-м в Симферополе установили мемориальную табличку.Главные этапы творческого пути и вклад Сергеева-Ценского в отечественную культуру – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Выдающийся писатель Сергеев-Ценский: 150 лет со дня рождения

150 лет со дня рождения Сергея Сергеева-Ценского – классика литературы чтят в Крыму

09:00 30.09.2025 (обновлено: 09:02 30.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 30 сентября исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося писателя и академика СССР Сергея Николаевича Сергеева-Ценского. Он занимает особое место в русской и мировой литературе: за свою жизнь автор создал около сотни произведений, а его роман "Севастопольская страда" стал фундаментальным памятником героизму защитников Родины. За эту книгу писатель в 1941 году был удостоен Сталинской премии.
Почти полвека Сергеев-Ценский жил и творил в Алуште, где в 1962 году в его доме открылся музей. Память о писателе продолжают хранить и другие знаковые события: в 1994 году его именем назван астероид, а в 2021-м в Симферополе установили мемориальную табличку.
Главные этапы творческого пути и вклад Сергеева-Ценского в отечественную культуру – в инфографике РИА Новости Крым.
Лента новостейМолния