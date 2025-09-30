https://crimea.ria.ru/20250930/vydayuschiysya-pisatel-sergeev-tsenskiy-150-let-so-dnya-rozhdeniya-1149834925.html
Выдающийся писатель Сергеев-Ценский: 150 лет со дня рождения
30 сентября исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося писателя и академика СССР Сергея Николаевича Сергеева-Ценского.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 30 сентября исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося писателя и академика СССР Сергея Николаевича Сергеева-Ценского. Он занимает особое место в русской и мировой литературе: за свою жизнь автор создал около сотни произведений, а его роман "Севастопольская страда" стал фундаментальным памятником героизму защитников Родины. За эту книгу писатель в 1941 году был удостоен Сталинской премии.Почти полвека Сергеев-Ценский жил и творил в Алуште, где в 1962 году в его доме открылся музей. Память о писателе продолжают хранить и другие знаковые события: в 1994 году его именем назван астероид, а в 2021-м в Симферополе установили мемориальную табличку.Главные этапы творческого пути и вклад Сергеева-Ценского в отечественную культуру – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
