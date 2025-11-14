Рейтинг@Mail.ru
Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251114/agrarii-kryma-poluchili-bolee-34-milliardov--na-chto-ushli-dengi-1150883092.html
Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги
Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги
В этом году аграрии Крыма поучили из республиканского бюджета более 3,4 миллиарда рублей на развитие отрасли. На какие нужды, кроме реализации крупных... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T06:02
2025-11-14T06:02
крым
новости крыма
радио "спутник в крыму"
агропромышленный комплекс (апк)
василий рогатин
сельское хозяйство
государственный совет рк (госсовет)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1d/1129717393_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_2a77f7c8230c306ac004e72a8181659b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В этом году аграрии Крыма поучили из республиканского бюджета более 3,4 миллиарда рублей на развитие отрасли. На какие нужды, кроме реализации крупных инвестиционных проектов в виноградарстве и садоводстве, пошли деньги, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин."Сельскохозяйственный год еще не закончился, но тем не менее, уже можно подвести итоги. В этом году мы собрали 1 млн 200 тонн зерновых… Это меньше, чем в предыдущий год", - рассказал он.И пояснил, что такие показатели связаны с погодными условиями, сложившимися в этом году на полуострове.Помощь участникам СВОПо словам председателя комитета по аграрной политике, теперь стало возможным субсидирование и кредитование и для участников СВО. "То есть человек, который решил заняться сельским хозяйством и хочет поучаствовать в создании, например, сельхозпредприятия – регистрируется, но обязательное требование, что он именно участник СВО. Для него выделяется кредитование или субсидирование, чтобы он мог начать свою деятельность в сельском хозяйстве", - пояснил он.ВиноградарствоОсобое внимание уделяют в Крыму садоводству и виноградарству, подчеркнул Рогатин. Агроклассы в школахТакже сейчас перед министерством стоит задача по созданию аграрных классов в школах Крыма, продолжает Рогатин.Финансирование отрасли в 2026 годуБюджет на следующий год, по словам Рогатина, для сельскохозяйственной отрасли не урезан, сохранены все социальные вопросы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте так же на РИА Новости Крым:Какие суммы господдержки получат сельхозпроизводители КрымаВ Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников
https://crimea.ria.ru/20251113/sem-mlrd-ot-natsionalizatsii--na-chto-krym-tratit-dengi-1150879466.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1d/1129717393_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_ddcff54618eba60ec6458dfc810ab00d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, агропромышленный комплекс (апк), василий рогатин, сельское хозяйство, государственный совет рк (госсовет)
Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги

Аграрии Крыма в 2025 году получили более 3,4 миллиардов рублей из бюджета – что сделано

06:02 14.11.2025
 
© РИА Новости КрымКомбайны на поле
Комбайны на поле - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В этом году аграрии Крыма поучили из республиканского бюджета более 3,4 миллиарда рублей на развитие отрасли. На какие нужды, кроме реализации крупных инвестиционных проектов в виноградарстве и садоводстве, пошли деньги, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.
"Сельскохозяйственный год еще не закончился, но тем не менее, уже можно подвести итоги. В этом году мы собрали 1 млн 200 тонн зерновых… Это меньше, чем в предыдущий год", - рассказал он.
И пояснил, что такие показатели связаны с погодными условиями, сложившимися в этом году на полуострове.

"Тем не менее, наши сельхозтоваропроизводители провели огромнейшую работу, и урожай, который мы получили, покрывает все потребности республики, составляющие порядка 900 тысяч тонн", - обозначил он.

Помощь участникам СВО

По словам председателя комитета по аграрной политике, теперь стало возможным субсидирование и кредитование и для участников СВО.
"То есть человек, который решил заняться сельским хозяйством и хочет поучаствовать в создании, например, сельхозпредприятия – регистрируется, но обязательное требование, что он именно участник СВО. Для него выделяется кредитование или субсидирование, чтобы он мог начать свою деятельность в сельском хозяйстве", - пояснил он.

Виноградарство

Особое внимание уделяют в Крыму садоводству и виноградарству, подчеркнул Рогатин.

"Сегодня возникает потребность в переработке и хранения овощей и фруктов. То есть деньги выделяются на строительство холодильников и на реконструкцию перерабатывающих заводов. Проделана огромнейшая работа по модернизации старых винзаводов", - отметил он.

Агроклассы в школах

Также сейчас перед министерством стоит задача по созданию аграрных классов в школах Крыма, продолжает Рогатин.
"Министерство сельского хозяйства сейчас контролирует выход специального учебника для агроклассов. И я считаю, что должны быть дополнительные баллы при поступлении в учебные заведения сельхоз направления. Чтобы привлечь ребят к сельскому хозяйству, чтобы они поступали. По сегодняшним расчетам, по региону не хватает порядка 2,5 тысяч специалистов на сельхозпредприятиях", - указал он.

Финансирование отрасли в 2026 году

Бюджет на следующий год, по словам Рогатина, для сельскохозяйственной отрасли не урезан, сохранены все социальные вопросы.

"Выделяется 2 млрд 300 млн на будущий год, на поддержку сельского хозяйства… Это очень важные цифры, в которые включены и льготное кредитование, и субсидирование, которое стимулирует сельхозтоваропроизводителей и увеличивает объемы производства. И задача, поставленная президентом Российской Федерации - к 2030 году увеличить на 25% объемы производства сельскохозяйственной продукции, это серьезная заявка для Крыма" - заключил он.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте так же на РИА Новости Крым:
Какие суммы господдержки получат сельхозпроизводители Крыма
В Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Вчера, 15:04
Семь млрд от национализации – на что Крым тратит деньги
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымНовости КрымаАгропромышленный комплекс (АПК)Василий РогатинСельское хозяйствоГосударственный совет РК (Госсовет)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:02Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги
00:01Какую погоду принесет в Крым в пятницу высотный циклон
00:00Какой сегодня праздник: 14 ноября
23:55Подросток поджег кинотеатр в Москве
23:20Новая атака на Крым: за три часа сбито еще 18 беспилотников
22:51Заммэра Ялты под стражей и бессилие санкций США против России – главное
22:31В Крым пытались ввезти почти полтонны опасной говядины
22:13На Украине начались проверки крупных предприятий энергетики и оборонки
22:01Зачем США настаивают на изменении резолюции ООН по Украине
21:41В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов
21:29В Симферополе в пятницу перекроют движение по центральной улице
21:11ЕС не может оплачивать потребности Киева из своего бюджета – Еврокомиссия
20:58Конопля на арбузном поле: "агроном" отправится в колонию
20:3914 беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
20:38Как доброта спасает мир – мнение крымчан
20:27На Южном берегу Крыма сохранят уникальную мозаику советских мастеров
20:21Крым подвергся информационной атаке - распростреняются фейки о работе ПВО
20:12Коммунальщики Симферополя готовятся к наступлению зимы
20:06Самолет Су-30 разбился в Карелии – экипаж погиб
19:52Прекратит ли Запад финансировать Украину после коррупционного скандала
Лента новостейМолния