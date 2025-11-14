https://crimea.ria.ru/20251114/agrarii-kryma-poluchili-bolee-34-milliardov--na-chto-ushli-dengi-1150883092.html

Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В этом году аграрии Крыма поучили из республиканского бюджета более 3,4 миллиарда рублей на развитие отрасли. На какие нужды, кроме реализации крупных инвестиционных проектов в виноградарстве и садоводстве, пошли деньги, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин."Сельскохозяйственный год еще не закончился, но тем не менее, уже можно подвести итоги. В этом году мы собрали 1 млн 200 тонн зерновых… Это меньше, чем в предыдущий год", - рассказал он.И пояснил, что такие показатели связаны с погодными условиями, сложившимися в этом году на полуострове.Помощь участникам СВОПо словам председателя комитета по аграрной политике, теперь стало возможным субсидирование и кредитование и для участников СВО. "То есть человек, который решил заняться сельским хозяйством и хочет поучаствовать в создании, например, сельхозпредприятия – регистрируется, но обязательное требование, что он именно участник СВО. Для него выделяется кредитование или субсидирование, чтобы он мог начать свою деятельность в сельском хозяйстве", - пояснил он.ВиноградарствоОсобое внимание уделяют в Крыму садоводству и виноградарству, подчеркнул Рогатин. Агроклассы в школахТакже сейчас перед министерством стоит задача по созданию аграрных классов в школах Крыма, продолжает Рогатин.Финансирование отрасли в 2026 годуБюджет на следующий год, по словам Рогатина, для сельскохозяйственной отрасли не урезан, сохранены все социальные вопросы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте так же на РИА Новости Крым:Какие суммы господдержки получат сельхозпроизводители КрымаВ Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников

