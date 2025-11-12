Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе вынесен первый приговор за ложные публикации об армии РФ - РИА Новости Крым, 12.11.2025
В Севастополе вынесен первый приговор за ложные публикации об армии РФ
В Севастополе вынесен первый приговор за ложные публикации об армии РФ - РИА Новости Крым, 12.11.2025
В Севастополе вынесен первый приговор за ложные публикации об армии РФ
В Севастополе местная жительница приговорена к пяти с половиной годам заключения за дискредитацию армии России в интернете. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница приговорена к пяти с половиной годам заключения за дискредитацию армии России в интернете. Об этом сообщили в прокуратуре города.По информации надзорного ведомства, 38-летняя местная жительница в июле 2024 года в одном из мессенджеров под видом достоверных сообщений дважды разместила заведомо ложную информацию о российских военных.Ее признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, совершенное по мотивам политической, национальной ненависти и вражды, а также ненависти и вражды в отношении социальной группы. По данным прокуратуры, это первый приговор в Севастополе по такому уголовному делу.Суд приговорил женщину к 5 годам 6 месяцам и 15 дням заключения в исправительной колонии общего режима. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в сети в течение двух лет. Приговор не вступил в законную силу.Как уточнили в пресс-службе регионального Следкома, дело было возбуждено по материалам Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю. Расследование проведено территориальным органом следственного комитета. Кроме реального срока фигурантка лишена права размещать любые публичные материалов в Интернете в течение двух лет.Ранее сообщалось, что жителя Бахчисарайского района признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете. Мужчина размещал в мессенджере тексты, в которых содержались призывы к насильственным действиям против людей по национальному признаку – русских.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница приговорена к пяти с половиной годам заключения за дискредитацию армии России в интернете. Об этом сообщили в прокуратуре города.
По информации надзорного ведомства, 38-летняя местная жительница в июле 2024 года в одном из мессенджеров под видом достоверных сообщений дважды разместила заведомо ложную информацию о российских военных.

"Информация содержала данные об использовании Вооруженных сил РФ, что повлекло за собой дискредитацию и подрыв авторитета ВС России", – сказано в сообщении.

Ее признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, совершенное по мотивам политической, национальной ненависти и вражды, а также ненависти и вражды в отношении социальной группы. По данным прокуратуры, это первый приговор в Севастополе по такому уголовному делу.
Суд приговорил женщину к 5 годам 6 месяцам и 15 дням заключения в исправительной колонии общего режима. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в сети в течение двух лет. Приговор не вступил в законную силу.
Как уточнили в пресс-службе регионального Следкома, дело было возбуждено по материалам Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю. Расследование проведено территориальным органом следственного комитета. Кроме реального срока фигурантка лишена права размещать любые публичные материалов в Интернете в течение двух лет.
Ранее сообщалось, что жителя Бахчисарайского района признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете. Мужчина размещал в мессенджере тексты, в которых содержались призывы к насильственным действиям против людей по национальному признаку – русских.
