Новый порядок призыва в армию – кого коснутся отсрочки

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Правительство готовит к утверждению новый порядок призыва на военную службу, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Подготовленный Минобороны проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов и, в частности, устанавливает порядок отсрочки для священнослужителей, старообрядцев и IT-специалистов.Согласно поправкам Минобороны, право на отсрочку смогут оформить IT-специалисты, подав заявление через портал "Госуслуги" с приложением подтверждающих документов. Для них также сокращается срок уведомления военкомата об увольнении – с двух недель до пяти дней.Поправки, которые предлагает Минобороны, регламентируют организацию альтернативной гражданской службы, а также предоставление в соответствии с указами президента отсрочки священнослужителям и старообрядцам.В то же время отсрочку или освобождение от службы для других категорий граждан теперь могут предоставлять заочно, без личной явки призывника, на основании данных о зачислении в вуз или медицинских документов, подтверждающих право на отсрочку. Ранее явка была строго обязательной. Еще одно важное нововведение — повестки теперь будут приходить не позднее чем за 30 дней до даты явки в военкомат.На данный момент документ находится на стадии общественного обсуждения.Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об изменении подхода к проведению призыва на военную службу в стране. Теперь призыв будет осуществляться в течение всего календарного года, с 1 января по 31 декабря – в этот период будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии. При этом отправка граждан к месту прохождения военной службы по прежнему будет осуществляется дважды в год – весной и осенью.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым.
Правительство готовит к утверждению новый порядок призыва на военную службу, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Подготовленный Минобороны проект постановления
размещен на портале проектов правовых нормативных актов и, в частности, устанавливает порядок отсрочки для священнослужителей, старообрядцев и IT-специалистов.
Согласно поправкам Минобороны, право на отсрочку смогут оформить IT-специалисты, подав заявление через портал "Госуслуги" с приложением подтверждающих документов. Для них также сокращается срок уведомления военкомата об увольнении – с двух недель до пяти дней.
Поправки, которые предлагает Минобороны, регламентируют организацию альтернативной гражданской службы, а также предоставление в соответствии с указами президента отсрочки священнослужителям и старообрядцам.
В то же время отсрочку или освобождение от службы для других категорий граждан теперь могут предоставлять заочно, без личной явки призывника, на основании данных о зачислении в вуз или медицинских документов, подтверждающих право на отсрочку. Ранее явка была строго обязательной. Еще одно важное нововведение — повестки теперь будут приходить не позднее чем за 30 дней до даты явки в военкомат.
На данный момент документ находится на стадии общественного обсуждения.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об изменении подхода к проведению призыва на военную службу в стране. Теперь призыв будет осуществляться в течение всего календарного года, с 1 января по 31 декабря – в этот период будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии. При этом отправка граждан к месту прохождения военной службы по прежнему будет осуществляется дважды в год – весной и осенью.
