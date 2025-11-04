https://crimea.ria.ru/20251104/putin-podpisal-zakon-o-prizyve-na-voennuyu-sluzhbu-v-rossii-1150657522.html

Путин подписал закон о призыве на военную службу в России

Путин подписал закон о призыве на военную службу в России - РИА Новости Крым, 04.11.2025

Путин подписал закон о призыве на военную службу в России

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении подхода к проведению призыва на военную службу в стране. Документ опубликован на официальном портале РИА Новости Крым, 04.11.2025

2025-11-04T17:57

2025-11-04T17:57

2025-11-04T18:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении подхода к проведению призыва на военную службу в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Теперь призыв граждан на военную службу будет осуществляться в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) – в этот период будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии.При этом отправка граждан, не пребывающих в запасе, к месту прохождения военной службы, осуществляется два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Исключения прописаны для жителей отдельных районов Крайнего Севера - они отправляются служить с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря. Перечень районов определяет Генштаб ВС РФ. Также жители сельской местности, которые непосредственно заняты на посевных и уборочных работах отправляются служить с 15 октября по 31 декабря, указано в документе. Кроме того, педагогические работники отправляются к месту прохождения военной службы с 1 мая по 15 июля.При этом призывная комиссия может принять решение об отсрочке или освобождении от призыва без личной явки военнообязанного на заседание призывной комиссии. Устанавливается, что срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения повестки.Также предусматривается, что военные комиссариаты будут вправе выдавать россиянам, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет, или состоящим на воинском учете, а также не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, выписки из реестра воинского учета, которые также могут предоставляться в электронной форме одним из предусмотренных законодательством способов.В октябре Госдума приняла в трех чтениях закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря. Закон также был одобрен Совфедом. Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее отмечали парламентарии, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

