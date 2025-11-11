Рейтинг@Mail.ru
Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда - РИА Новости Крым, 11.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251111/moskvich-zhestoko-ubil-svoego-malenkogo-vnuka---prigovor-suda-1150804380.html
Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
Суд в Москве приговорил 51-летнего жителя столицы к 17 годам лишения свободы за убийство собственного двухгодовалого внука. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e98efb899d8f8d49728df7a3d21775f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Москве приговорил 51-летнего жителя столицы к 17 годам лишения свободы за убийство собственного двухгодовалого внука. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.По данным ведомства, в апреле этого года обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел в свою квартиру и убил своего внука 2003 года рождения, ударив его о стену.
Новости
приговор, москва, новости, дети, закон и право
Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда

Москвич получил 17 лет колонии за жестокое убийство своего двухгодовалого внука

12:58 11.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Москве приговорил 51-летнего жителя столицы к 17 годам лишения свободы за убийство собственного двухгодовалого внука. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, в апреле этого года обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел в свою квартиру и убил своего внука 2003 года рождения, ударив его о стену.
"С учетом позиции прокуратуры мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор
Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке
Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка
 
