Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда

2025-11-11T12:58

2025-11-11T12:58

2025-11-11T12:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Москве приговорил 51-летнего жителя столицы к 17 годам лишения свободы за убийство собственного двухгодовалого внука. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.По данным ведомства, в апреле этого года обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел в свою квартиру и убил своего внука 2003 года рождения, ударив его о стену.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка

2025

