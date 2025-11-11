https://crimea.ria.ru/20251111/moskvich-zhestoko-ubil-svoego-malenkogo-vnuka---prigovor-suda-1150804380.html
Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
Суд в Москве приговорил 51-летнего жителя столицы к 17 годам лишения свободы за убийство собственного двухгодовалого внука. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T12:58
2025-11-11T12:58
2025-11-11T12:42
приговор
москва
новости
дети
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e98efb899d8f8d49728df7a3d21775f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Москве приговорил 51-летнего жителя столицы к 17 годам лишения свободы за убийство собственного двухгодовалого внука. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.По данным ведомства, в апреле этого года обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел в свою квартиру и убил своего внука 2003 года рождения, ударив его о стену.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302934_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97e3157ecd33d8a52b6fef109fb49000.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приговор, москва, новости, дети, закон и право
Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
Москвич получил 17 лет колонии за жестокое убийство своего двухгодовалого внука