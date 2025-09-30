Рейтинг@Mail.ru
Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250930/sud-usilil-nakazanie-krymchaninu-za-iznasilovanie-rebenka-1149850975.html
Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка
Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка
Жителю Бахчисарайского района, ранее признанного виновным в изнасиловании 11-летней девочки, усилили наказание, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T15:08
2025-09-30T15:26
крым
бахчисарайский район
прокуратура республики крым
происшествия
правосудие
суд
приговор
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5b7f1374f5b56248ce20c467e047dc0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Жителю Бахчисарайского района, ранее признанного виновным в изнасиловании 11-летней девочки, усилили наказание, сообщает прокуратура Крыма.По данным следствия, мужчина, ранее судимый за преступление в отношении ребенка, в одной из социальных сетей вступил в переписку с девочкой, а затем, находясь с ней наедине, совершил противоправные действия сексуального характера.Отбывать наказание подсудимый будет в исправительной колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что мужчина из Ставрополья, познакомившись с девочкой-сиротой в Симферополе, увез ее с собой без согласия опекуна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f49e36754a4f3870578e4710f5533b4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, бахчисарайский район, прокуратура республики крым, происшествия, правосудие, суд, приговор, новости крыма
Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка

В Крыму мужчина осужден на 15 лет за изнасилование 11-летней девочки

15:08 30.09.2025 (обновлено: 15:26 30.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Жителю Бахчисарайского района, ранее признанного виновным в изнасиловании 11-летней девочки, усилили наказание, сообщает прокуратура Крыма.
По данным следствия, мужчина, ранее судимый за преступление в отношении ребенка, в одной из социальных сетей вступил в переписку с девочкой, а затем, находясь с ней наедине, совершил противоправные действия сексуального характера.
"Третий апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Бахчисарайского района. Суд согласился с позицией государственного обвинителя о чрезмерной мягкости назначенного мужчине наказания в виде 8 лет лишения свободы, усилив его до 15 лет лишения свободы", – рассказали в прокуратуре.
Отбывать наказание подсудимый будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что мужчина из Ставрополья, познакомившись с девочкой-сиротой в Симферополе, увез ее с собой без согласия опекуна.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымБахчисарайский районПрокуратура Республики КрымПроисшествияПравосудиеСудПриговорНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41Умер актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов
16:30Под Уфой рухнул строительный кран – тяжело ранены пять рабочих
16:11Отравителю российских летчиков на Кубани дали пожизненный срок
15:58Пентагон призвал военных США готовиться к войне
15:47Больше 60 улиц в Симферополе и пригороде остались без газа
15:16Теракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человек
15:08Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка
14:59Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – Хуснуллин
14:41Умер российский журналист Виталий Коротич
14:16Украинский БЭК со взрывчаткой обнаружили у побережья Турции
14:07Авария обесточила часть крымского Южнобережья
14:01Почему США заявили о передаче Киеву ракет Tomahawk
13:52Где в Крыму есть бензин и по какой цене
13:34Одесса и Николаев молчат о желании вернуться в Россию из страха – Песков
13:22Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА
13:04Новости СВО: Украина несет потери на всех направлениях фронта
12:43Средства ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун"
12:35На Украине разбита ж/д-инфраструктура для переброски топлива и оружия ВСУ
12:25Мост и канал: литературные пророчества Сергеева-Ценского о Крыме
12:17Северск Малый в Донбассе перешел под контроль России
Лента новостейМолния