https://crimea.ria.ru/20250930/sud-usilil-nakazanie-krymchaninu-za-iznasilovanie-rebenka-1149850975.html
Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка
Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка
Жителю Бахчисарайского района, ранее признанного виновным в изнасиловании 11-летней девочки, усилили наказание, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T15:08
2025-09-30T15:08
2025-09-30T15:26
крым
бахчисарайский район
прокуратура республики крым
происшествия
правосудие
суд
приговор
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5b7f1374f5b56248ce20c467e047dc0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Жителю Бахчисарайского района, ранее признанного виновным в изнасиловании 11-летней девочки, усилили наказание, сообщает прокуратура Крыма.По данным следствия, мужчина, ранее судимый за преступление в отношении ребенка, в одной из социальных сетей вступил в переписку с девочкой, а затем, находясь с ней наедине, совершил противоправные действия сексуального характера.Отбывать наказание подсудимый будет в исправительной колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что мужчина из Ставрополья, познакомившись с девочкой-сиротой в Симферополе, увез ее с собой без согласия опекуна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f49e36754a4f3870578e4710f5533b4d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, бахчисарайский район, прокуратура республики крым, происшествия, правосудие, суд, приговор, новости крыма
Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка
В Крыму мужчина осужден на 15 лет за изнасилование 11-летней девочки
15:08 30.09.2025 (обновлено: 15:26 30.09.2025)