Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор
Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор
Обвиняемый в убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Вердикт по уголовному делу... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T16:17
2025-11-06T16:17
суд
приговор
москва
происшествия
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_361e62284254e2b45790cf876c02c680.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Обвиняемый в убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Вердикт по уголовному делу вынес в четверг Московский городской суд, сообщает РИА Новости.В апреле 2024 года 21-летний обвиняемый припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда многоэтажного дома в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший скончался.Преступник пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Также фигурантами дела стали брат обвиняемого, его отец, дядя, кузен и друг.Кроме того, Люблинский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей не задержал машину с пустившимися в бега подозреваемыми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
суд, приговор, москва, происшествия, новости, общество
Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор

Суд приговорил к 17 годам колонии обвиняемого в убийстве 24-летнего байкера в Москве

16:17 06.11.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Обвиняемый в убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Вердикт по уголовному делу вынес в четверг Московский городской суд, сообщает РИА Новости.
В апреле 2024 года 21-летний обвиняемый припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда многоэтажного дома в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший скончался.
Преступник пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Также фигурантами дела стали брат обвиняемого, его отец, дядя, кузен и друг.
Кроме того, Люблинский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей не задержал машину с пустившимися в бега подозреваемыми.
