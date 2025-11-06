https://crimea.ria.ru/20251106/obvinyaemomu-v-zhestokom-ubiystve-baykera-v-moskve-vynesli-prigovor-1150704795.html

Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор

Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Обвиняемый в убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Вердикт по уголовному делу вынес в четверг Московский городской суд, сообщает РИА Новости.В апреле 2024 года 21-летний обвиняемый припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда многоэтажного дома в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший скончался.Преступник пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Также фигурантами дела стали брат обвиняемого, его отец, дядя, кузен и друг.Кроме того, Люблинский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей не задержал машину с пустившимися в бега подозреваемыми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

