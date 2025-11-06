https://crimea.ria.ru/20251106/troikh-krymchan-budut-sudit-za-pokhischenie-cheloveka-i-vymogatelstvo-1150703112.html
Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
Трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве восьми миллионов рублей. Об этом сообщают Главное следственное управление РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T14:58
2025-11-06T14:58
2025-11-06T15:45
крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
вымогательство
приговор
происшествия
новости крыма
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150702960_0:445:1024:1021_1920x0_80_0_0_9f19ecb84654a26d791ef66e9379bbf2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве восьми миллионов рублей. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.Отмечается, что один из фигурантов составил план похищения, взяв на себя функции вымогателя денег с жертвы. Двое его сообщников должны были оказывать психологическое и физическое воздействие на потерпевшего, уточнили силовики.Злоумышленников задержали сотрудники полиции.Расследование уголовного дела завершено. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили двух бывших оперов за вымогательство Похищение ребенка в Севастополе – что известно Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150702960_0:251:1024:1019_1920x0_80_0_0_cb060e714f7874cb71cb1bb53d8e9306.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, вымогательство, приговор, происшествия, новости крыма, уголовный кодекс
Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
Трое крымчан предстанут перед судом за похищение человека и вымогательство 8 млн рублей
14:58 06.11.2025 (обновлено: 15:45 06.11.2025)