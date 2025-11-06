Рейтинг@Mail.ru
Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство - РИА Новости Крым, 06.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251106/troikh-krymchan-budut-sudit-za-pokhischenie-cheloveka-i-vymogatelstvo-1150703112.html
Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
Трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве восьми миллионов рублей. Об этом сообщают Главное следственное управление РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве восьми миллионов рублей. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.Отмечается, что один из фигурантов составил план похищения, взяв на себя функции вымогателя денег с жертвы. Двое его сообщников должны были оказывать психологическое и физическое воздействие на потерпевшего, уточнили силовики.Злоумышленников задержали сотрудники полиции.Расследование уголовного дела завершено. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство

Трое крымчан предстанут перед судом за похищение человека и вымогательство 8 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве восьми миллионов рублей. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
Отмечается, что один из фигурантов составил план похищения, взяв на себя функции вымогателя денег с жертвы. Двое его сообщников должны были оказывать психологическое и физическое воздействие на потерпевшего, уточнили силовики.
Зимой этого года они похитили мужчину, вывезли на территорию одной из баз в Евпатории, избили его и потребовали передать им восемь миллионов рублей. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, перевел им 20 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
Злоумышленников задержали сотрудники полиции.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
