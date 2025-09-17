https://crimea.ria.ru/20250917/pokhischenie-rebenka-v-sevastopole--chto-izvestno-1149519236.html
Похищение ребенка в Севастополе – что известно
Похищение ребенка в Севастополе – что известно
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России. РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T21:06
2025-09-17T21:06
2025-09-17T21:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.Крымские следователи инициировали процессуальную проверку по статье о похищении человека. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и по доводам публикации", - добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверых крымчан будут судить за похищение подростка и вымогательствоПохитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор пареВ Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольца
