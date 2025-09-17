Рейтинг@Mail.ru
Похищение ребенка в Севастополе – что известно - РИА Новости Крым, 17.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250917/pokhischenie-rebenka-v-sevastopole--chto-izvestno-1149519236.html
Похищение ребенка в Севастополе – что известно
Похищение ребенка в Севастополе – что известно - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Похищение ребенка в Севастополе – что известно
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России. РИА Новости Крым, 17.09.2025
севастополь
происшествия
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
новости севастополя
александр бастрыкин
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.Крымские следователи инициировали процессуальную проверку по статье о похищении человека. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и по доводам публикации", - добавили в СК.
севастополь, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, новости севастополя, александр бастрыкин, общество
Похищение ребенка в Севастополе – что известно

Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка в Севастополе

21:06 17.09.2025
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
"По данным из социальных сетей, в Севастополе в ходе семейного конфликта между бывшими супругами женщина увезла сына против воли его отца, а сопровождающие ее причинили мужчине телесные повреждения", – сказано в сообщении.
Крымские следователи инициировали процессуальную проверку по статье о похищении человека.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и по доводам публикации", - добавили в СК.
