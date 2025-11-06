Собирают тонны меда: как в Севастополе помогают пчеловодам

https://crimea.ria.ru/20251106/sobirayut-tonny-meda-kak-v-sevastopole-pomogayut-pchelovodam-1150710645.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Больше шести тонн меда собрали на пасеках в Севастополе. Такой результат достигнут во многом благодаря стабильной господдержке. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев привел пример одного из старейших крупных хозяйств в городе. С 2018 года пасека получила свыше двух миллионов рублей субсидий, что позволило обновить оборудование и увеличить поголовье до более чем 230 семей.Всего в Севастополе насчитывается более 50 пасек с 1300 пчелиных семей, из них пять – крупные фермерские хозяйства. Мед местных пчеловодов – от акациевого до кориандрового – стабильно пользуется спросом на городских ярмарках и рынках, подчеркнул губернатор.Ранее сообщалось, что в Севастополе в этом году урожай винограда составил 21 тысячу тонн. Сезон завершился сбором сорта Каберне Совиньон в хозяйстве в районе Верхнесадового.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Без риска нет меда": каково быть пчеловодом в КрымуКакой мед делают крымские пчелыКрым имеет все шансы стать флагманом пчеловодства в России – мнение
