Собирают тонны меда: как в Севастополе помогают пчеловодам - РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Больше шести тонн меда собрали на пасеках в Севастополе. Такой результат достигнут во многом благодаря стабильной господдержке. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев привел пример одного из старейших крупных хозяйств в городе. С 2018 года пасека получила свыше двух миллионов рублей субсидий, что позволило обновить оборудование и увеличить поголовье до более чем 230 семей.Всего в Севастополе насчитывается более 50 пасек с 1300 пчелиных семей, из них пять – крупные фермерские хозяйства. Мед местных пчеловодов – от акациевого до кориандрового – стабильно пользуется спросом на городских ярмарках и рынках, подчеркнул губернатор.Ранее сообщалось, что в Севастополе в этом году урожай винограда составил 21 тысячу тонн. Сезон завершился сбором сорта Каберне Совиньон в хозяйстве в районе Верхнесадового.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Без риска нет меда": каково быть пчеловодом в КрымуКакой мед делают крымские пчелыКрым имеет все шансы стать флагманом пчеловодства в России – мнение
севастополь, михаил развожаев, пчеловодство, пчелы, новости севастополя
Собирают тонны меда: как в Севастополе помогают пчеловодам

21:14 06.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Больше шести тонн меда собрали на пасеках в Севастополе. Такой результат достигнут во многом благодаря стабильной господдержке. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе собрали более шести тонн меда даже несмотря на жаркое лето. Таких результатов смогли достигнуть во многом благодаря стабильной господдержке отрасли. Мы целенаправленно субсидируем закупку пчелосемей и оборудования", – сказано в сообщении.
Развожаев привел пример одного из старейших крупных хозяйств в городе. С 2018 года пасека получила свыше двух миллионов рублей субсидий, что позволило обновить оборудование и увеличить поголовье до более чем 230 семей.
Всего в Севастополе насчитывается более 50 пасек с 1300 пчелиных семей, из них пять – крупные фермерские хозяйства. Мед местных пчеловодов – от акациевого до кориандрового – стабильно пользуется спросом на городских ярмарках и рынках, подчеркнул губернатор.

"Будем и дальше поддерживать пчеловодов, и обеспечивать фермеров ресурсами, чтобы не только сохранять, но и развивать эту традиционную для Севастополя отрасль", – добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в этом году урожай винограда составил 21 тысячу тонн. Сезон завершился сбором сорта Каберне Совиньон в хозяйстве в районе Верхнесадового.
Севастополь Михаил Развожаев Пчеловодство Пчелы Новости Севастополя
 
