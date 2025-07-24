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"Без риска нет меда": каково быть пчеловодом в Крыму

"Без риска нет меда": каково быть пчеловодом в Крыму - РИА Новости Крым, 24.07.2025

"Без риска нет меда": каково быть пчеловодом в Крыму

Пчеловодство в Крыму тесно сопряжено с рисками и множеством особенностей региона. Каждый день приходится противостоять новым вызовам: от природных капризов до... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T18:33

2025-07-24T18:33

2025-07-24T18:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля – РИА Новости Крым. Пчеловодство в Крыму тесно сопряжено с рисками и множеством особенностей региона. Каждый день приходится противостоять новым вызовам: от природных капризов до завезенных вредителей. Об этом рассказал пчеловод Иван Лисоматка.Он подчеркнул, что пчеловодство – дело мирное и спокойное только на первый взгляд. В действительности же это сплав выносливости, знаний, наблюдательности и любви к природе. Особенно в Крыму, где из-за причуд погоды сезон медосбора может оборваться раньше, чем успеешь раскрыть рамки улья.Он также добавил, что опасность заключается и в самих цветах. Например, тот же подсолнух, когда жара и нет дождей, начинает защищать себя и выделять смолу, или так называемый "клей". Попав в него, пчела слепнет и погибает.Иван Лисоматка отметил, что крымский пчеловод – это, в первую очередь, кочевник. Стационарная пасека, по его словам, невыгодна на полуострове. Растения быстро отцветают и надо "мчаться дальше". В одном месте нектар закончился – собрался и поехал на другое. В Крыму пасеки разъезжают на большие расстояния, преодолевая сотни километров.Такая мобильность спасает урожай и помогает выбрать оптимальные точки – рапс, кориандр, подсолнух, дикорастущие растения. Именно этим объясняется высокая вкусовая и экологическая ценность крымского меда, объясняет пчеловод.Еще одну опасность представляют вредители, болезни и пестициды. Если с последними в настоящее время решение найдено – пчеловоды и фермеры заранее обговаривают как, когда и какими препаратами обрабатывать поля, – то пчелиные "нозологии" и паразиты остаются проблемой.Основным явлением, с которым приходится особенно считаться пасечникам, остается погода. По его словам, климат с каждым годом становится все более непредсказуемым. В 2025-м в регионе засуха. Урожайность от 5 до 7 килограммов меда на семью против привычных 20.И все же в Крыму по-прежнему больше 70 тысяч пчелосемей, сообщает замминистра сельского хозяйства Республики Николай Тютюник. Только за прошлый год было собрано более 1000 тонн меда – по статистике. Реальные объемы выше, уверяет он: большинство пасек не входят в юридическую отчетность, но активно работают.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что попробовать в Крыму: ресторатор назвал лучшие продукты полуостроваВесенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в КрымуВкусный Крым: чем знаменит полуостров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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