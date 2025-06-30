https://crimea.ria.ru/20250630/vkusnyy-krym-chem-znamenit-poluostrov-1147599391.html

Вкусный Крым: чем знаменит полуостров

Вкусный Крым: чем знаменит полуостров - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Вкусный Крым: чем знаменит полуостров

Ялтинский лук, судакские каперсы и крымская спаржа, вино и сыр, а также персики и инжир – этими местными продуктами знаменит Крым, считает председатель... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T18:56

2025-06-30T18:56

2025-06-30T18:56

крым

видео

еда

продукты

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ялтинский лук, судакские каперсы и крымская спаржа, вино и сыр, а также персики и инжир – этими местными продуктами знаменит Крым, считает председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма (МАРАТ) Елена Юрченко, которая также рассказала, что республика вошла в число пилотных регионов масштабного федерального проекта по развитию гастрономического туризма "ПроЕДУ по России".Корреспонденты РИА Новости Крым отправились на улицы крымской столицы, чтобы узнать, какими продуктами знаменит наш полуостров и что здесь вкуснее всего – ответы в нашем видеоопросе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где любят отдыхать в Крыму и что главное в отпуске – опрос"Яйца по 60 рублей радуют": крымчане о снижении ценВ Крыму растет производство мясной и молочной продукции

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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