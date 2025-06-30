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Вкусный Крым: чем знаменит полуостров - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Вкусный Крым: чем знаменит полуостров
Вкусный Крым: чем знаменит полуостров - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Вкусный Крым: чем знаменит полуостров
Ялтинский лук, судакские каперсы и крымская спаржа, вино и сыр, а также персики и инжир – этими местными продуктами знаменит Крым, считает председатель... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T18:56
2025-06-30T18:56
крым
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ялтинский лук, судакские каперсы и крымская спаржа, вино и сыр, а также персики и инжир – этими местными продуктами знаменит Крым, считает председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма (МАРАТ) Елена Юрченко, которая также рассказала, что республика вошла в число пилотных регионов масштабного федерального проекта по развитию гастрономического туризма "ПроЕДУ по России".Корреспонденты РИА Новости Крым отправились на улицы крымской столицы, чтобы узнать, какими продуктами знаменит наш полуостров и что здесь вкуснее всего – ответы в нашем видеоопросе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где любят отдыхать в Крыму и что главное в отпуске – опрос"Яйца по 60 рублей радуют": крымчане о снижении ценВ Крыму растет производство мясной и молочной продукции
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, видео, еда, продукты, общество, видео
Вкусный Крым: чем знаменит полуостров

Гости и жители Крыма рассказали о самых вкусных и знаменитых продуктах полуострова – видео

18:56 30.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ялтинский лук, судакские каперсы и крымская спаржа, вино и сыр, а также персики и инжир – этими местными продуктами знаменит Крым, считает председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма (МАРАТ) Елена Юрченко, которая также рассказала, что республика вошла в число пилотных регионов масштабного федерального проекта по развитию гастрономического туризма "ПроЕДУ по России".
Корреспонденты РИА Новости Крым отправились на улицы крымской столицы, чтобы узнать, какими продуктами знаменит наш полуостров и что здесь вкуснее всего – ответы в нашем видеоопросе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымВидеоЕдаПродуктыОбщество
 
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