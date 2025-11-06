https://crimea.ria.ru/20251106/osvobozhdenie-kieva-v-1944-m-vazhno-dlya-vsekh-russkikh-lyudey--gasparyan-1150700396.html

Освобождение Киева в 1944-м важно для всех русских людей – Гаспарян

Освобождение Киева в 1944-м важно для всех русских людей – Гаспарян - РИА Новости Крым, 06.11.2025

Освобождение Киева в 1944-м важно для всех русских людей – Гаспарян

Освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков, безусловно, важная дата для русских людей, но не для властей Украины. Такую мысль в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 06.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков, безусловно, важная дата для русских людей, но не для властей Украины. Такую мысль в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал ведущий радио "Спутник", первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян."Кто еще сейчас помнит на Украине, и кто и какие оценки тому, что происходит, сейчас там способен дать? Для русского человека, безусловно, это очень важная дата и важное событие. Точно такое же, как освобождение Харькова, Днепропетровска, Житомира или Винницы. Потому что это была территория одной страны, это был один народ", - сказал он.По мнению радиоведущего, за последние десятилетия эта позиция сильно изменилась и последние 11-летие про то, что СССР освобождал Украину, в этой стране мало кто вспоминает.По мнению публициста, если даже до победы майдана на Украине выходили книги, в которых украинскими националистами называли Нестора Махно и генерала Деникина, а во времена Януковича группу Ивана Кудри обвиняли в том, что они взорвали Киев, чтобы насолить горожанам, то сейчас это более чем вероятно."Все познается в сравнении: как в Крыму относятся к годовщинам освобождения территории республики, как в Донецке и в Луганске к этому относятся? И как к этому относились в Киеве? Поэтому эта дата важна только, пожалуй, для русских людей", - убежден Гаспарян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: как советские войска освобождали ОдессуСевастополь и Киев – Николай Стариков назвал два одинаково русских города"Полный идиотизм": историк разоблачил ложь о боях на Украине в годы ВОВ

