Севастополь и Киев – Николай Стариков назвал два одинаково русских города

Севастополь и Киев – Николай Стариков назвал два одинаково русских города - РИА Новости Крым, 03.11.2025

Севастополь и Киев – Николай Стариков назвал два одинаково русских города

Севастополь и Киев одинаково русские и особенные города для нашего государства. Таким мнением в интервью РИА Новости Крым поделился российский общественный и... РИА Новости Крым, 03.11.2025

2025-11-03T18:37

2025-11-03T18:37

2025-11-03T18:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастополь и Киев одинаково русские и особенные города для нашего государства. Таким мнением в интервью РИА Новости Крым поделился российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков.Стариков подчеркнул, что это его личное мнение, с которым можно согласиться или нет."Я очень люблю свой родной Петербург, Ленинград, но он не русский – Севастополь русский, Киев, да, русский", – отметил Стариков."Севастополь – столица нашего флота, очень патриотичный город, который, наверное, если какую-то степень патриотичности нарисовать, я бы поставил на первое место, пусть другие города на меня не обижаются, – добавил он.– Что касается Киева – Киево-Печерская лавра, могила Столыпина, вся предыдущая история города, этой территории – ну, конечно, это Россия. И в этом смысле сейчас Киев действительно в оккупации. Но как только она закончится, он станет тем, чем всегда был – русским городом".По словам Старикова, если в Крыму он впервые побывал еще до воссоединения с Россией, в 2012 году, – приезжал на одну из общественных конференций в рамках работы "Изборского клуба", – "то первое знакомство с Севастополем состоялось в момент проведения референдума", в 2014-м.Стариков встретился с участниками спецоперации и молодежью. Темой беседы стала "Память как старт: из чего складывается и как формируется образ Родины". По словам Старикова, он ставил цель не учить любви к Родине тех, кто без подсказок готов ее защищать, а поделиться своими выводами о том, "какова технологичность работы наших противников по установлению отсутствия любви к Родине"."Потому что мы видим, как на территории, которую контролирует киевский режим, очень технологично с информационной точки зрения создана сегодняшняя ситуация, которая позволяет управлять миллионами людей и толкать их не просто на гибель, а на самоубийство по большому счету. Потому что перед нами самоубийство целого государства", – сказал Стариков.Эта технология продолжает работать, и Украина продолжает пока сегодня оставаться инструментом войны, вместо того, чтобы быть в дружбе с Россией, которая является единственно возможным гарантом украинской независимости, отметил он.Стариков считает, что это "должно привести, как минимум, к уничтожению Украины в ее нынешнем виде. При этом он согласился с тем, что провести себе трансформацию сознания позволили не все украинцы и у многих сегодня тяжелое положение."Но в первую очередь мы сейчас должны думать о положении наших граждан и наших солдат", – резюмировал эксперт.Николай Стариков посетил Крым впервые с 2021 года, чтобы встретиться с ветеранами СВО. С некоторыми из них, а также военнослужащими "Росгвардии" и студентами он пообщался в Севастополе в одной из "Точек кипения" СевГУ. Организатором мероприятия выступил севастопольский филиал Российского общества "Знание"."СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на Украину Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВО Учить детей – в Крыму снайпер нашел свое призвание на гражданке

