"Полный идиотизм": историк разоблачил ложь о боях на Украине в годы ВОВ

"Полный идиотизм": историк разоблачил ложь о боях на Украине в годы ВОВ - РИА Новости Крым, 28.10.2025

"Полный идиотизм": историк разоблачил ложь о боях на Украине в годы ВОВ

Утверждение, что освобождавшие территорию УССР в годы Великой Отечественной войны Украинские фронты якобы формировались из одних только этнических украинцев,... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T17:58

2025-10-28T17:58

2025-10-28T17:38

СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Утверждение, что освобождавшие территорию УССР в годы Великой Отечественной войны Украинские фронты якобы формировались из одних только этнических украинцев, является "полнейшей глупостью", однако этой лжи уже верит большое количество людей на Украине. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" рассказал военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей КолдинКолдин напомнил, что до октября 1943 года эти фронты носили название Воронежский, Степной, Юго-Западный и Южный. 20 октября 1943 года приказом Ставки Верховного Главнокомандования эти фронты были переименованы в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские, а Западный фронт переименовали в Белорусский.28 октября было официально установлено Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков в 2009 году указом президента страны Виктора Ющенко. Но несмотря на нужную и правильную на первый взгляд инициативу, данное решение во многом было профанацией, убежден историк.Военные действия во время Второй мировой войны проходили на территории Украины в течение 40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до конца октября 1944 года.Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск. За это время Красная армия провела 15 наступательных операций – 11 стратегических и четыре фронтовых. Наиболее значимые из них: Белгородско-Харьковская, Донбасская, Битва за Днепр, Днепровско-Карпатская, Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская.28 октября 1944 года в Карпатах завершилось наступление четырех советских фронтов, получившее в послевоенной отечественной историографии термин девятого сталинского удара 1944 года. Советские войска вышли на современные рубежи Украины.По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.С 2009 года День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается официально.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму напомнили о попытке украинизировать Победу"Проще грабить": для чего на Украине вытравливают память о войнеНа Украине предали подвиг предков ради европейской баланды – Константинов

