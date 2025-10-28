Рейтинг@Mail.ru
"Полный идиотизм": историк разоблачил ложь о боях на Украине в годы ВОВ
"Полный идиотизм": историк разоблачил ложь о боях на Украине в годы ВОВ
"Полный идиотизм": историк разоблачил ложь о боях на Украине в годы ВОВ - РИА Новости Крым, 28.10.2025
"Полный идиотизм": историк разоблачил ложь о боях на Украине в годы ВОВ
Утверждение, что освобождавшие территорию УССР в годы Великой Отечественной войны Украинские фронты якобы формировались из одних только этнических украинцев,... РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Утверждение, что освобождавшие территорию УССР в годы Великой Отечественной войны Украинские фронты якобы формировались из одних только этнических украинцев, является "полнейшей глупостью", однако этой лжи уже верит большое количество людей на Украине. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" рассказал военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей КолдинКолдин напомнил, что до октября 1943 года эти фронты носили название Воронежский, Степной, Юго-Западный и Южный. 20 октября 1943 года приказом Ставки Верховного Главнокомандования эти фронты были переименованы в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские, а Западный фронт переименовали в Белорусский.28 октября было официально установлено Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков в 2009 году указом президента страны Виктора Ющенко. Но несмотря на нужную и правильную на первый взгляд инициативу, данное решение во многом было профанацией, убежден историк.Военные действия во время Второй мировой войны проходили на территории Украины в течение 40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до конца октября 1944 года.Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск. За это время Красная армия провела 15 наступательных операций – 11 стратегических и четыре фронтовых. Наиболее значимые из них: Белгородско-Харьковская, Донбасская, Битва за Днепр, Днепровско-Карпатская, Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская.28 октября 1944 года в Карпатах завершилось наступление четырех советских фронтов, получившее в послевоенной отечественной историографии термин девятого сталинского удара 1944 года. Советские войска вышли на современные рубежи Украины.По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.С 2009 года День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается официально.
Новости
крым, новости, великая отечественная война, украина, сергей колдин
"Полный идиотизм": историк разоблачил ложь о боях на Украине в годы ВОВ

Историк развенчал миф об участии этнических украинцев в освобождении УССР в 1943 году

17:58 28.10.2025
 
© РИА Новости . StringerМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Stringer
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Утверждение, что освобождавшие территорию УССР в годы Великой Отечественной войны Украинские фронты якобы формировались из одних только этнических украинцев, является "полнейшей глупостью", однако этой лжи уже верит большое количество людей на Украине. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" рассказал военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Колдин
"Украину, как известно, освобождали войска 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов. Сегодня большой процент населения одурманен идиотизмом, что раз эти фронты назывались Украинскими, значит, личный состав их формировался из этнических украинцев. Глупость полнейшая", - сказал специалист.
Колдин напомнил, что до октября 1943 года эти фронты носили название Воронежский, Степной, Юго-Западный и Южный. 20 октября 1943 года приказом Ставки Верховного Главнокомандования эти фронты были переименованы в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские, а Западный фронт переименовали в Белорусский.
28 октября было официально установлено Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков в 2009 году указом президента страны Виктора Ющенко. Но несмотря на нужную и правильную на первый взгляд инициативу, данное решение во многом было профанацией, убежден историк.
"Тот же Ющенко ввел равное чествование ветеранов Великой Отечественной войны и нацистских недобитков из ОУН (Организации украинских националистов – ред.)* и УПА (Украинской повстанческой армии – ред.)*. Это был плевок в душу людям. Вроде праздник был введен, но он приобрел неприглядную окраску. Политические круги Украины делали все, чтобы максимально принизить подвиг советского солдата", - констатировал Колдин.
Военные действия во время Второй мировой войны проходили на территории Украины в течение 40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до конца октября 1944 года.
Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск. За это время Красная армия провела 15 наступательных операций – 11 стратегических и четыре фронтовых. Наиболее значимые из них: Белгородско-Харьковская, Донбасская, Битва за Днепр, Днепровско-Карпатская, Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская.
28 октября 1944 года в Карпатах завершилось наступление четырех советских фронтов, получившее в послевоенной отечественной историографии термин девятого сталинского удара 1944 года. Советские войска вышли на современные рубежи Украины.
По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.
С 2009 года День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается официально.
