В Крыму напомнили о попытке украинизировать Победу
В Крыму напомнили о попытке украинизировать Победу
В Крыму напомнили о попытке украинизировать Победу
В Крыму напомнили о попытке украинизировать Победу
Годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков стала символом мужества и героизма советских воинов, а сегодня приобрела новый смысл. Об этом в своих...
2025-10-28T08:50
2025-10-28T09:19
крым
сергей аксенов
владимир константинов
история
великая отечественная война
украина
ссср
праздники и памятные даты
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков стала символом мужества и героизма советских воинов, а сегодня приобрела новый смысл. Об этом в своих обращениях по случаю памятной даты заявили глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов."28 октября 1944 года Красная армия в ходе Восточно-Карпатской наступательной операции выбила последние соединения гитлеровских войск с территорий, которые войдут в состав сначала Украинской ССР, а потом и независимой Украины", – напомнил Аксенов в своем Telegram-канале.В 2009 году – в период президентства Виктора Ющенко – дата стала официальным праздником – Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков. В указе бывшего главы государства говорилось, что праздник устанавливается "с целью чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во Второй мировой войне".Но, по его словам, попытки оказались безуспешными, и для народа 28 октября стала символом мужества и героизма советских воинов, а также борьбы против неонацизма.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, в свою очередь, заявил, что в последние годы эта дата обрела новое значение, поскольку страна, освобожденная от немецких оккупантов, "сама стала разносчиком нацизма"."Думаю, осенью 1944 года такая судьба Украины и ее народа не представлялась даже в самом страшном сне. Подвиг наших героических предков служит для нас жизненным ориентиром, рецептом в борьбе с украинскими неонацистами. Мы уверены в неотвратимости нашей Победы и сделаем все для того, чтобы никогда больше Украину освобождать не приходилось", – написал парламентарий в своем Telegram-канале.Военные действия во время Второй мировой войны проходили на территории Украины в течение 40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до конца октября 1944 года.Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск. За это время Красная армия провела 15 наступательных операций – 11 стратегических и четыре фронтовых. Наиболее значимые из них: Белгородско-Харьковская, Донбасская, Битва за Днепр, Днепровско-Карпатская, Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская.28 октября 1944 года в Карпатах завершилось наступление четырех советских фронтов, получившее в послевоенной отечественной историографии термин девятого сталинского удара 1944 года. Советские войска вышли на современные рубежи Украины.По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.С 2009 года День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается официально.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Проще грабить": для чего на Украине вытравливают память о войнеНа Украине предали подвиг предков ради европейской баланды – КонстантиновЛюдей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию
Новости
В Крыму напомнили о попытке украинизировать Победу

28 октября отмечается годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков

08:50 28.10.2025 (обновлено: 09:19 28.10.2025)
 
28 октября отмечается годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков
28 октября отмечается годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков стала символом мужества и героизма советских воинов, а сегодня приобрела новый смысл. Об этом в своих обращениях по случаю памятной даты заявили глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"28 октября 1944 года Красная армия в ходе Восточно-Карпатской наступательной операции выбила последние соединения гитлеровских войск с территорий, которые войдут в состав сначала Украинской ССР, а потом и независимой Украины", – напомнил Аксенов в своем Telegram-канале.
В 2009 году – в период президентства Виктора Ющенко – дата стала официальным праздником – Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков. В указе бывшего главы государства говорилось, что праздник устанавливается "с целью чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во Второй мировой войне".
"Не советского народа, а украинского, не Великая Отечественная война, а Вторая мировая – знакомый "сленг" фальсификаторов истории. По сути, это была попытка "украинизировать" Победу под благовидным предлогом, создать "альтернативу" празднованию 9 мая, которое объединяло народы на пространстве бывшего СССР", – подчеркнул Аксенов.
Но, по его словам, попытки оказались безуспешными, и для народа 28 октября стала символом мужества и героизма советских воинов, а также борьбы против неонацизма.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, в свою очередь, заявил, что в последние годы эта дата обрела новое значение, поскольку страна, освобожденная от немецких оккупантов, "сама стала разносчиком нацизма".
"Думаю, осенью 1944 года такая судьба Украины и ее народа не представлялась даже в самом страшном сне. Подвиг наших героических предков служит для нас жизненным ориентиром, рецептом в борьбе с украинскими неонацистами. Мы уверены в неотвратимости нашей Победы и сделаем все для того, чтобы никогда больше Украину освобождать не приходилось", – написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Военные действия во время Второй мировой войны проходили на территории Украины в течение 40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до конца октября 1944 года.
Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск. За это время Красная армия провела 15 наступательных операций – 11 стратегических и четыре фронтовых. Наиболее значимые из них: Белгородско-Харьковская, Донбасская, Битва за Днепр, Днепровско-Карпатская, Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская.
28 октября 1944 года в Карпатах завершилось наступление четырех советских фронтов, получившее в послевоенной отечественной историографии термин девятого сталинского удара 1944 года. Советские войска вышли на современные рубежи Украины.
По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.
С 2009 года День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается официально.
