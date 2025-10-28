https://crimea.ria.ru/20251028/v-krymu-napomnili-o-popytke-ukrainizirovat-pobedu-1150478234.html

В Крыму напомнили о попытке украинизировать Победу

В Крыму напомнили о попытке украинизировать Победу

Годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков стала символом мужества и героизма советских воинов, а сегодня приобрела новый смысл. Об этом в своих... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T08:50

2025-10-28T08:50

2025-10-28T09:19

крым

сергей аксенов

владимир константинов

история

великая отечественная война

украина

ссср

праздники и памятные даты

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков стала символом мужества и героизма советских воинов, а сегодня приобрела новый смысл. Об этом в своих обращениях по случаю памятной даты заявили глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов."28 октября 1944 года Красная армия в ходе Восточно-Карпатской наступательной операции выбила последние соединения гитлеровских войск с территорий, которые войдут в состав сначала Украинской ССР, а потом и независимой Украины", – напомнил Аксенов в своем Telegram-канале.В 2009 году – в период президентства Виктора Ющенко – дата стала официальным праздником – Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков. В указе бывшего главы государства говорилось, что праздник устанавливается "с целью чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во Второй мировой войне".Но, по его словам, попытки оказались безуспешными, и для народа 28 октября стала символом мужества и героизма советских воинов, а также борьбы против неонацизма.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, в свою очередь, заявил, что в последние годы эта дата обрела новое значение, поскольку страна, освобожденная от немецких оккупантов, "сама стала разносчиком нацизма"."Думаю, осенью 1944 года такая судьба Украины и ее народа не представлялась даже в самом страшном сне. Подвиг наших героических предков служит для нас жизненным ориентиром, рецептом в борьбе с украинскими неонацистами. Мы уверены в неотвратимости нашей Победы и сделаем все для того, чтобы никогда больше Украину освобождать не приходилось", – написал парламентарий в своем Telegram-канале.Военные действия во время Второй мировой войны проходили на территории Украины в течение 40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до конца октября 1944 года.Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск. За это время Красная армия провела 15 наступательных операций – 11 стратегических и четыре фронтовых. Наиболее значимые из них: Белгородско-Харьковская, Донбасская, Битва за Днепр, Днепровско-Карпатская, Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская.28 октября 1944 года в Карпатах завершилось наступление четырех советских фронтов, получившее в послевоенной отечественной историографии термин девятого сталинского удара 1944 года. Советские войска вышли на современные рубежи Украины.По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.С 2009 года День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается официально.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Проще грабить": для чего на Украине вытравливают память о войнеНа Украине предали подвиг предков ради европейской баланды – КонстантиновЛюдей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию

крым

украина

ссср

2025

Новости

