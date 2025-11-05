Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии слышна стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В Феодосии слышна стрельба – что происходит
В Феодосии в среду слышны громкие звуки в связи с проведением учебных стрельб, сообщает пресс-служа администрации города. РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии в среду слышны громкие звуки в связи с проведением учебных стрельб, сообщает пресс-служа администрации города.Горожан и гостей Феодосии просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. С февраля 2023 года на территории полуострова действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
феодосия, стрельба, учения, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
В Феодосии слышна стрельба – что происходит

15:15 05.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии в среду слышны громкие звуки в связи с проведением учебных стрельб, сообщает пресс-служа администрации города.
"5 ноября, в период с 15 до 17:00 будут проводиться учебные стрельбы", – сказано в сообщении.
Горожан и гостей Феодосии просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. С февраля 2023 года на территории полуострова действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
