https://crimea.ria.ru/20251105/v-feodosii-slyshna-strelba--chto-proiskhodit-1150676823.html
В Феодосии слышна стрельба – что происходит
В Феодосии слышна стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В Феодосии слышна стрельба – что происходит
В Феодосии в среду слышны громкие звуки в связи с проведением учебных стрельб, сообщает пресс-служа администрации города. РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T15:15
2025-11-05T15:15
2025-11-05T15:15
феодосия
стрельба
учения
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150167967_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_665f72c7fa90a1016d219015f5372b8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии в среду слышны громкие звуки в связи с проведением учебных стрельб, сообщает пресс-служа администрации города.Горожан и гостей Феодосии просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. С февраля 2023 года на территории полуострова действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметыНа Керченском полуострове будет громко – причинаВ Большой Ялте перекроют дороги и проведут эвакуацию
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150167967_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_418580113ba37cd32a3924638b05ece8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, стрельба, учения, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
В Феодосии слышна стрельба – что происходит
В Феодосии в среду проходят учебные стрельбы – власти