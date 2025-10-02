https://crimea.ria.ru/20251002/sapery-unichtozhayut-vzryvoopasnye-predmety-v-leninskom-rayone-1149905487.html

"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметы

2025-10-02T10:41

2025-10-02T10:41

2025-10-02T10:45

новости

новости крыма

крым

керчь

безопасность республики крым и севастополя

ленинский район

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат саперы на спецполигоне в Ленинском районе Крыма в четверг. Об этом предупредили в районной администрации.Уточняется, что работы будут проводить во второй половине дня в 15 километрах к западу от Керчи. Жителей района просят воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВАвиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе

