"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 02.10.2025
"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметы
"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 02.10.2025
"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметы
Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат саперы на спецполигоне в Ленинском районе Крыма в четверг. Об этом предупредили в районной... РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат саперы на спецполигоне в Ленинском районе Крыма в четверг. Об этом предупредили в районной администрации.Уточняется, что работы будут проводить во второй половине дня в 15 километрах к западу от Керчи. Жителей района просят воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
РИА Новости Крым
"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметы

Саперы 2 октября уничтожают взрывоопасные предметы в Ленинском районе Крыма

10:41 02.10.2025 (обновлено: 10:45 02.10.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат саперы на спецполигоне в Ленинском районе Крыма в четверг. Об этом предупредили в районной администрации.
"2 октября на Багеровском полигоне, планируются подрывы взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
Уточняется, что работы будут проводить во второй половине дня в 15 километрах к западу от Керчи. Жителей района просят воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
