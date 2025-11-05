https://crimea.ria.ru/20251105/magnitnye-buri-novyy-vzryv-na-solntse-zadenet-zemlyu-1150679942.html

Магнитные бури: новый взрыв на Солнце заденет Землю

Магнитные бури: новый взрыв на Солнце заденет Землю - РИА Новости Крым, 05.11.2025

Магнитные бури: новый взрыв на Солнце заденет Землю

На Солнце в среду днем произошла новая мощная вспышка, которая к пятнице принесет на Землю магнитную бурю. Об этом сообщили в среду в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T16:35

2025-11-05T16:35

2025-11-05T16:30

магнитные бури

космос

вспышки на солнце

стихия

новости

институт солнечно-земной физики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911434_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_3a98ca83b0364f68702e4aca4da02c50.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. На Солнце в среду днем произошла новая мощная вспышка, которая к пятнице принесет на Землю магнитную бурю. Об этом сообщили в среду в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом, по их мнению, речь идет об умеренном краевом воздействии. Прямой фронтальный приход плазменных облаков станет возможным не ранее, чем через 2-3 суток. В Лаборатории подчеркивают, что все это происходит из-за того, что Солнце выходит к Земле той стороной, где сейчас сконцентрированы активные вспышечные центры."Активные центры, производя красивые фейерверки, все это время двигались к линии Солнце-Земля и первый из них – область 4274 – сегодня пересек границу, за которой начнет "взимать плату за просмотр", – констатируют в Лаборатории.При этом оба этих центра, по расчетам специалистов, должны были "выдохнуться" еще неделю назад, чего на практике пока не происходит. В соответствии с прогнозным графиком на сайте Лаборатории, ближайшая очередная магнитная буря небольшого уровня G1 обрушится на Землю в пятницу, 7 ноября, в три часа ночи и продлится до 6 часов утра.Во вторник вечером на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, вспышки на солнце, стихия, новости, институт солнечно-земной физики