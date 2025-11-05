Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури: новый взрыв на Солнце заденет Землю - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Магнитные бури: новый взрыв на Солнце заденет Землю
Магнитные бури: новый взрыв на Солнце заденет Землю - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Магнитные бури: новый взрыв на Солнце заденет Землю
На Солнце в среду днем произошла новая мощная вспышка, которая к пятнице принесет на Землю магнитную бурю. Об этом сообщили в среду в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T16:35
2025-11-05T16:30
магнитные бури
космос
вспышки на солнце
стихия
новости
институт солнечно-земной физики
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. На Солнце в среду днем произошла новая мощная вспышка, которая к пятнице принесет на Землю магнитную бурю. Об этом сообщили в среду в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом, по их мнению, речь идет об умеренном краевом воздействии. Прямой фронтальный приход плазменных облаков станет возможным не ранее, чем через 2-3 суток. В Лаборатории подчеркивают, что все это происходит из-за того, что Солнце выходит к Земле той стороной, где сейчас сконцентрированы активные вспышечные центры."Активные центры, производя красивые фейерверки, все это время двигались к линии Солнце-Земля и первый из них – область 4274 – сегодня пересек границу, за которой начнет "взимать плату за просмотр", – констатируют в Лаборатории.При этом оба этих центра, по расчетам специалистов, должны были "выдохнуться" еще неделю назад, чего на практике пока не происходит. В соответствии с прогнозным графиком на сайте Лаборатории, ближайшая очередная магнитная буря небольшого уровня G1 обрушится на Землю в пятницу, 7 ноября, в три часа ночи и продлится до 6 часов утра.Во вторник вечером на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ранее.
космос
Новости
магнитные бури, космос, вспышки на солнце, стихия, новости, институт солнечно-земной физики
Магнитные бури: новый взрыв на Солнце заденет Землю

Магнитную бурю принесет на Землю новая мощная вспышка на Солнце

16:35 05.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. На Солнце в среду днем произошла новая мощная вспышка, которая к пятнице принесет на Землю магнитную бурю. Об этом сообщили в среду в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Около полутора часов назад, в 14:19, зарегистрирована вспышка уровня M7.4 (до балла X ей не хватило около 30 %), которая гарантированно повлияет на Землю. Пока нет модели и данных с коронографов, но вся совокупность данных говорит, что плазменное облако на этот раз пройдет по планете краем в ночь с пятницы на субботу", – сообщают ученые.
При этом, по их мнению, речь идет об умеренном краевом воздействии. Прямой фронтальный приход плазменных облаков станет возможным не ранее, чем через 2-3 суток. В Лаборатории подчеркивают, что все это происходит из-за того, что Солнце выходит к Земле той стороной, где сейчас сконцентрированы активные вспышечные центры.
"Активные центры, производя красивые фейерверки, все это время двигались к линии Солнце-Земля и первый из них – область 4274 – сегодня пересек границу, за которой начнет "взимать плату за просмотр", – констатируют в Лаборатории.
При этом оба этих центра, по расчетам специалистов, должны были "выдохнуться" еще неделю назад, чего на практике пока не происходит. В соответствии с прогнозным графиком на сайте Лаборатории, ближайшая очередная магнитная буря небольшого уровня G1 обрушится на Землю в пятницу, 7 ноября, в три часа ночи и продлится до 6 часов утра.
Во вторник вечером на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ранее.
