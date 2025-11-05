Магнитные бури: новый взрыв на Солнце заденет Землю

https://crimea.ria.ru/20251105/magnitnye-buri-novyy-vzryv-na-solntse-zadenet-zemlyu-1150679942.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. На Солнце в среду днем произошла новая мощная вспышка, которая к пятнице принесет на Землю магнитную бурю. Об этом сообщили в среду в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Около полутора часов назад, в 14:19, зарегистрирована вспышка уровня M7.4 (до балла X ей не хватило около 30 %), которая гарантированно повлияет на Землю. Пока нет модели и данных с коронографов, но вся совокупность данных говорит, что плазменное облако на этот раз пройдет по планете краем в ночь с пятницы на субботу", – сообщают ученые.
При этом, по их мнению, речь идет об умеренном краевом воздействии. Прямой фронтальный приход плазменных облаков станет возможным не ранее, чем через 2-3 суток. В Лаборатории подчеркивают, что все это происходит из-за того, что Солнце выходит к Земле той стороной, где сейчас сконцентрированы активные вспышечные центры.
"Активные центры, производя красивые фейерверки, все это время двигались к линии Солнце-Земля и первый из них – область 4274 – сегодня пересек границу, за которой начнет "взимать плату за просмотр", – констатируют в Лаборатории.
При этом оба этих центра, по расчетам специалистов, должны были "выдохнуться" еще неделю назад, чего на практике пока не происходит. В соответствии с прогнозным графиком на сайте Лаборатории
, ближайшая очередная магнитная буря небольшого уровня G1 обрушится на Землю в пятницу, 7 ноября, в три часа ночи и продлится до 6 часов утра.
Во вторник вечером на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду
, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ранее.
Читайте также на РИА Новости Крым: