Вторая за сутки сильнейшая вспышка Х-класса произошла на Солнце

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Вторая за сутки вспышка высшего балла Х произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Там же отметили, что из-за расположения области, где произошла вспышка, возможный выброс корональной массы не затронет Землю."При этом источником данной вспышки является не группа №4274, так что это еще один активный регион на Солнце, который через неделю будет в центре диска Солнца", - уточнили учёные.Во вторник вечером на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

