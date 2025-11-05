https://crimea.ria.ru/20251105/vtoraya-za-sutki-silneyshaya-vspyshka-kh-klassa-proizoshla-na-solntse-1150664949.html
Вторая за сутки сильнейшая вспышка Х-класса произошла на Солнце
Вторая за сутки сильнейшая вспышка Х-класса произошла на Солнце - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Вторая за сутки сильнейшая вспышка Х-класса произошла на Солнце
Вторая за сутки вспышка высшего балла Х произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T07:11
2025-11-05T07:11
2025-11-05T07:11
солнце
вспышки на солнце
астрономия
космос
метеозависимость
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911411_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_1d554864850e73360abfc9c186fa8697.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Вторая за сутки вспышка высшего балла Х произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Там же отметили, что из-за расположения области, где произошла вспышка, возможный выброс корональной массы не затронет Землю."При этом источником данной вспышки является не группа №4274, так что это еще один активный регион на Солнце, который через неделю будет в центре диска Солнца", - уточнили учёные.Во вторник вечером на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251104/na-solntse-proizoshla-ochen-silnaya-vspyshka-1150661211.html
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911411_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_12ac9608c5212f728df718a067b92fc7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
солнце, вспышки на солнце, астрономия, космос, метеозависимость, земля
Вторая за сутки сильнейшая вспышка Х-класса произошла на Солнце
Вторая за сутки сильнейшая вспышка произошла на Солнце
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Вторая за сутки вспышка высшего балла Х произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Еще одна вспышка мощностью Х1.2 произошла на самом краю солнечного диска", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Там же отметили, что из-за расположения области, где произошла вспышка, возможный выброс корональной массы не затронет Землю.
"При этом источником данной вспышки является не группа №4274, так что это еще один активный регион на Солнце, который через неделю будет в центре диска Солнца", - уточнили учёные.
Во вторник вечером на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.