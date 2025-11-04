Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сгорела иномарка - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251104/v-krymu-sgorela-inomarka-1150653675.html
В Крыму сгорела иномарка
В Крыму сгорела иномарка - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В Крыму сгорела иномарка
В Красногвардейском районе Крыма загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T15:22
2025-11-04T15:24
крым
красногвардейский район
пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
автомобиль
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150653394_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_49d762ebbe2a517d48412e645aba026f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.По данным спасателей, пострадавших в происшествии нет. Причину возгорания предстоит установить экспертам.С начала года подразделения МЧС привлекались на ликвидацию последствий 758 дорожно-транспортных происшествий в Крыму. В авариях погибли более 70 человек, огнем оказались охвачены 80 автомобилей, сообщили по состоянию на начало сентября в отделе информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районеСгорел дотла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в КрымуЖилой дом и машина сгорели в Крыму
крым
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150653394_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_5cb0a96bd6ea6d9d6554556dcd9c9b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, красногвардейский район, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, автомобиль, новости крыма
В Крыму сгорела иномарка

В Красногвардейском районе Крыма сгорела машина

15:22 04.11.2025 (обновлено: 15:24 04.11.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Красногвардейском районе Крыма сгорела машина
В Красногвардейском районе Крыма сгорела машина
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.

"В поселке городского типа Октябрьское сотрудники 6-го пожарно-спасательного отряда ликвидировали возгорание легкового автомобиля на площади в один квадратный метр", – сказано в сообщении.

По данным спасателей, пострадавших в происшествии нет. Причину возгорания предстоит установить экспертам.
С начала года подразделения МЧС привлекались на ликвидацию последствий 758 дорожно-транспортных происшествий в Крыму. В авариях погибли более 70 человек, огнем оказались охвачены 80 автомобилей, сообщили по состоянию на начало сентября в отделе информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по РК.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе
Сгорел дотла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму
Жилой дом и машина сгорели в Крыму
 
КрымКрасногвардейский районПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияАвтомобильНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:50В ЕС пообещали начать переговоры о членстве Украины в этом году
16:27Авто опрокинулось через отбойник в Сочи – погибли две женщины
16:19ЕС выделил Киеву еще 1,8 миллиарда евро
16:08Крымский мост сейчас – в пробке 490 машин
15:47Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
15:22В Крыму сгорела иномарка
15:16Мощные взрывы произошли на Солнце – когда ждать новую магнитную бурю
15:01Зеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта
14:46Мать зарезала 5-летнюю дочь и спрятала тело в диван на съемной квартире
14:32Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле
14:17В Севастополе полностью закрыли проезд по улице Крестовского
14:04Крымский мост сейчас – пробки выросли вдвое
13:51В подконтрольной Киеву части Донбасса задержан митрополит УПЦ
13:37Киев несет большие потери в людях и технике – новые цифры Минобороны
13:18В России появится дорожная карта по производству редких металлов
13:04У Крымского моста выросли очереди с обеих сторон
12:56На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики
12:50Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окружении
12:30Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области
12:22Удары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты
Лента новостейМолния