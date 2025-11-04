https://crimea.ria.ru/20251104/v-krymu-sgorela-inomarka-1150653675.html
В Крыму сгорела иномарка
В Крыму сгорела иномарка - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В Крыму сгорела иномарка
В Красногвардейском районе Крыма загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
2025-11-04T15:22
2025-11-04T15:22
2025-11-04T15:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.По данным спасателей, пострадавших в происшествии нет. Причину возгорания предстоит установить экспертам.С начала года подразделения МЧС привлекались на ликвидацию последствий 758 дорожно-транспортных происшествий в Крыму. В авариях погибли более 70 человек, огнем оказались охвачены 80 автомобилей, сообщили по состоянию на начало сентября в отделе информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районеСгорел дотла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в КрымуЖилой дом и машина сгорели в Крыму
