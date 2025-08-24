https://crimea.ria.ru/20250824/legkovushka-sgorela-na-doroge-v-dzhankoyskom-rayone-1148949459.html
Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе
Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе
Легковой автомобиль загорелся на дороге в Джанкойском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС Росси по РК, тушить автомобиль пришлось... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T18:10
2025-08-24T18:10
2025-08-24T18:10
пожар
новости крыма
джанкойский район
автомобиль
гу мчс рф по республике крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль загорелся на дороге в Джанкойском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС Росси по РК, тушить автомобиль пришлось спасателям.По данным пресс-службы, происшествие случилось вблизи Джанкойского села Завет- Ленинский.Причину возгорания предстоит установит экспертам, сказано в сообщении.В Ялтинском горно-лесном заповеднике ранее кроссовер туриста-нарушителя забуксовал и загорелся, вызвав серьезный пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка загорелась после столкновения с грузовиком на ЮБКВодитель сгорел в авто после массового ДТП на КубаниЖилой дом и машина сгорели в Крыму
