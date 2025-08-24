Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе

https://crimea.ria.ru/20250824/legkovushka-sgorela-na-doroge-v-dzhankoyskom-rayone-1148949459.html

2025-08-24T18:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль загорелся на дороге в Джанкойском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС Росси по РК, тушить автомобиль пришлось спасателям.По данным пресс-службы, происшествие случилось вблизи Джанкойского села Завет- Ленинский.Причину возгорания предстоит установит экспертам, сказано в сообщении.В Ялтинском горно-лесном заповеднике ранее кроссовер туриста-нарушителя забуксовал и загорелся, вызвав серьезный пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка загорелась после столкновения с грузовиком на ЮБКВодитель сгорел в авто после массового ДТП на КубаниЖилой дом и машина сгорели в Крыму

