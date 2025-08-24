Рейтинг@Mail.ru
Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250824/legkovushka-sgorela-na-doroge-v-dzhankoyskom-rayone-1148949459.html
Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе
Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе
Легковой автомобиль загорелся на дороге в Джанкойском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС Росси по РК, тушить автомобиль пришлось... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T18:10
2025-08-24T18:10
пожар
новости крыма
джанкойский район
автомобиль
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148950916_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_06c46e8d4b86f3ad89c8c0734b130a06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль загорелся на дороге в Джанкойском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС Росси по РК, тушить автомобиль пришлось спасателям.По данным пресс-службы, происшествие случилось вблизи Джанкойского села Завет- Ленинский.Причину возгорания предстоит установит экспертам, сказано в сообщении.В Ялтинском горно-лесном заповеднике ранее кроссовер туриста-нарушителя забуксовал и загорелся, вызвав серьезный пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка загорелась после столкновения с грузовиком на ЮБКВодитель сгорел в авто после массового ДТП на КубаниЖилой дом и машина сгорели в Крыму
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148950916_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e31babd703e6906e8eb6ee3fe4fe0fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, новости крыма, джанкойский район, автомобиль, гу мчс рф по республике крым
Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе

Возгорание автомобиля ликвидировали в Джанкойском районе Крыма

18:10 24.08.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымЗагоревшийся автомобиль
Загоревшийся автомобиль
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль загорелся на дороге в Джанкойском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС Росси по РК, тушить автомобиль пришлось спасателям.
По данным пресс-службы, происшествие случилось вблизи Джанкойского села Завет- Ленинский.

"Сотрудники шестого пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание авто на площади четыре квадратных метра. Пострадавших нет", – проинформировали ведомстве.

Причину возгорания предстоит установит экспертам, сказано в сообщении.
В Ялтинском горно-лесном заповеднике ранее кроссовер туриста-нарушителя забуксовал и загорелся, вызвав серьезный пожар.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Легковушка загорелась после столкновения с грузовиком на ЮБК
Водитель сгорел в авто после массового ДТП на Кубани
Жилой дом и машина сгорели в Крыму
 
ПожарНовости КрымаДжанкойский районАвтомобильГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:34Всем шампанского: Лев Голицын и его крымский Парадиз
19:10Севастополь перевыполнил план по привлечению инвесторов
18:57Пожар под Симферополем потушили
18:31Умер режиссер фильмов "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень"
18:10Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе
17:47Новый штамм коронавируса "стратус" – как не заразиться
17:30Лавров назвал условие существования Украины
17:07Турист сорвался со скалы в Крыму на прогулке по тропе Чертова лестница
16:54Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день
16:43Попытка взорвать Крымский мост и встреча Трампа с Зеленским: топ недели
16:27Площадь пожара под Симферополем выросла до 250 гектаров
16:09Сбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по Крыму
15:40Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
15:10Крымский мост открыт
15:06Россия вернула 146 военнослужащих с территории Украины
15:02В Севастополе отбой воздушной тревоги
14:47Воздушная тревога объявлена в Севастополе
14:35Авария на водоводе Феодосия – Судак: когда дадут воду
14:29Крымский мост закрыт
14:25Под Симферополем тушат пожар на трех гектарах
Лента новостейМолния