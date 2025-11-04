Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал распоряжение об участии России в саммите G20 в ЮАР
владимир путин (политик)
россия
максим орешкин
саммит g20
в мире
политика
внешняя политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал распоряжение об участии России в саммите G20 в ЮАР. Как следует из документа на портале правовой информации, российскую делегацию возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.В соответствии с распоряжением, делегацию возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин. Также в ее состав включены начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов и его заместитель Светлана Лукаш, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, зам главы Минфина России Иван Чебесков.
россия
владимир путин (политик), россия, максим орешкин, саммит g20, в мире, политика, внешняя политика, новости
Путин подписал распоряжение об участии России в саммите G20 в ЮАР

Орешкин возглавит российскую делегацию на саммите G20 в ЮАР

17:38 04.11.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал распоряжение об участии России в саммите G20 в ЮАР. Как следует из документа на портале правовой информации, российскую делегацию возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
"Направить в город Йоханнесбург в период с 20 по 24 ноября 2025 года делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита "Группы двадцати", - сказано в документе.
В соответствии с распоряжением, делегацию возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин. Также в ее состав включены начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов и его заместитель Светлана Лукаш, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, зам главы Минфина России Иван Чебесков.
