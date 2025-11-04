https://crimea.ria.ru/20251104/putin-podpisal-rasporyazhenie-ob-uchastii-rossii-v-sammite-g20-v-yuar-1150657354.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал распоряжение об участии России в саммите G20 в ЮАР. Как следует из документа на портале правовой информации, российскую делегацию возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.В соответствии с распоряжением, делегацию возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин. Также в ее состав включены начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов и его заместитель Светлана Лукаш, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, зам главы Минфина России Иван Чебесков.
