https://crimea.ria.ru/20250522/krizis-prodolzhitsya-amerikanist-otsenil-perspektivy-otnosheniy-ssha-i-afriki-1146611130.html

Кризис продолжится: американист оценил перспективы отношений США и Африки

Кризис продолжится: американист оценил перспективы отношений США и Африки - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Кризис продолжится: американист оценил перспективы отношений США и Африки

Встреча в Белом доме американского лидера Дональта Трампа и президента ЮАР Сирила Рамафосы не исключит возможности введения санкций США в отношении африканской... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T09:38

2025-05-22T09:38

2025-05-22T09:38

малек дудаков

дональд трамп

сирил рамафоса

африка

юар

сша

политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Встреча в Белом доме американского лидера Дональта Трампа и президента ЮАР Сирила Рамафосы не исключит возможности введения санкций США в отношении африканской республики, что будет олицетворять отношение Вашингтона ко всей Африке в целом и ускорит сокращение партнерских связей с этим континентом. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.В Белом доме состоялась встреча президентов США и ЮАР Дональда Трампа и Сирила Рамафосы, на которой американский лидер представил материалы, призванные доказать причастность правительства африканской республики к преступлениям против белых фермеров. Рамафоса по итогам беседы охарактеризовал встречу как хорошую."Отношения республиканской администрации с Южной Африкой сейчас очень кризисные. Посла ЮАР выдворили из США, а Претории грозят введением санкций", – заметил Дудаков.По мнению политолога, эта встреча не повернет вспять отношения Америки и Африки.Возмущенный законами об экспроприации земель белых фермеров, Трамп заставляет ЮАР отменить нормы, обязывающие работающий в республике бизнес отдавать 30% акций представителям угнетенных групп. Но на уступки Рамафоса все же вряд ли пойдет, считает Дудаков, и это только усугубит ситуацию.На фоне ухудшения отношений товарооборот США с черным континентом уже сократился на 30-40% за последние десять лет, Пентагон продолжает ликвидировать африканское командование войск, а Госдепартамент – отменять программы внешней помощи, закрывая консульства в Африке."Процесс "оптимизации" участия США в африканских делах будет ускоряться", –делает вывод эксперт.Ранее Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР в ноябре, поэтому Рамафоса в Белом доме символически передал США председательство, не дожидаясь ноябрьской встречи лидеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия продолжит оказывать Африке помощь в борьбе с радикалами – Путин Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ

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малек дудаков, дональд трамп, сирил рамафоса, африка, юар, сша, политика, мнения