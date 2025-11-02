Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: растет очередь с двух сторон - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251102/krymskiy-most-rastet-ochered-s-dvukh-storon-1150617949.html
Крымский мост: растет очередь с двух сторон
Крымский мост: растет очередь с двух сторон - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Крымский мост: растет очередь с двух сторон
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T09:11
2025-11-02T09:11
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6531c41aa54204a01b97cff927da6d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120742_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_cf55ce07252c43f19e65925927e456f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: растет очередь с двух сторон

Крымский мост – проезда ждут почти 200 автомобилей с двух сторон транспортного перехода

09:11 02.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 140 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 45 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 9 утра.

В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен.
С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01ПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным морем
09:52В Азербайджане произошло два землетрясения за ночь
09:36Трамп угрожает войной Нигерии
09:11Крымский мост: растет очередь с двух сторон
08:21Над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 дронов
08:10Атака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт
07:52Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области
07:30ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области
07:07Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал
00:01Температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 2 ноября
23:05За три часа над Крымом и Черным морем сбили 24 украинских беспилотника
22:51Ликвидация Госкомрегистра Крыма и сдача в плен боевиков ВСУ: главное
22:39Россия ввела санкции против представителей украинской власти
22:22От рассвета до заката: один день в ноябрьском парке в Крыму
22:06Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
21:43Как землетрясения влияют на рыбу
21:31Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ
21:23Сколько осадков выпало в Крыму в октябре и как они наполнили реки
21:05На воду спущена атомная подводная лодка специально для "Посейдона"
Лента новостейМолния