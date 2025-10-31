https://crimea.ria.ru/20251031/krymskiy-most-zakryvayut-dlya-elektromobiley-i-gibridnykh-avto-1150577524.html

Крымский мост закрывают для электромобилей и гибридных авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту с 3 ноября вводятся ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым. Аксенов уточнил, что такие рекомендации даны силовиками и правоохранительными органами с целью обеспечения безопасности. Глава Крыма также попросил граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам.Такие же ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начнет действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

