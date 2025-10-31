Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрывают для электромобилей и гибридных авто - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251031/krymskiy-most-zakryvayut-dlya-elektromobiley-i-gibridnykh-avto-1150577524.html
Крымский мост закрывают для электромобилей и гибридных авто
Крымский мост закрывают для электромобилей и гибридных авто - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Крымский мост закрывают для электромобилей и гибридных авто
На Крымском мосту с 3 ноября вводятся ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T14:42
2025-10-31T15:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
ограничение движения
крым
керчь
сергей аксенов
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137080810_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_81459e7bc65a1d021260f4d0bd1c016f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту с 3 ноября вводятся ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым. Аксенов уточнил, что такие рекомендации даны силовиками и правоохранительными органами с целью обеспечения безопасности. Глава Крыма также попросил граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам.Такие же ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начнет действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137080810_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_46ba8c40b2cd97a356e43e3fdda5a312.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, ограничение движения, крым, керчь, сергей аксенов, срочные новости крыма
Крымский мост закрывают для электромобилей и гибридных авто

На Крымском мосту вводится запрет на движение электромобилей и гибридных авто

14:42 31.10.2025 (обновлено: 15:01 31.10.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту с 3 ноября вводятся ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Принято решение о введении с 00:00 3 ноября 2025 года и до особого распоряжения временного ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.
Аксенов уточнил, что такие рекомендации даны силовиками и правоохранительными органами с целью обеспечения безопасности.
Глава Крыма также попросил граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам.
Такие же ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начнет действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОграничение движенияКрымКерчьСергей АксеновСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Крымский мост сейчас: очередь с обеих сторон продолжает расти
17:02Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали
16:58Книга "Дорогами Крымской весны" войдет в курс внеурочных занятий в школах
16:47ПСБ представил в Крыму программу для участников СВО
16:40Число погибших при ЧП с плавкраном в Севастополе увеличилось до трех
16:31Выставка РИА Новости Крым "Защитники земли русской" открылась в Ялте
16:26Продукцию крымских предприятий представили в Санкт-Петербурге
16:02Больше 370 семей призывников получили меры соцподдержки в Крыму
15:53Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах
15:23Крымский мост сейчас - очередь растет с обеих сторон
15:15Ялта ужесточит правила продажи алкоголя рядом с соцобъектами
14:55Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса
14:42Крымский мост закрывают для электромобилей и гибридных авто
14:18Крымский мост сейчас - очереди растут
14:07Новости СВО: армия России поражает ключевые позиции ВСУ
13:45В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины
13:38О "Буревестнике" и "Посейдоне" Путин говорил еще в 2018 году – Шойгу
13:28На Кубани предотвратили теракт на железной дороге
13:22Армия России освободила Новоалександровку в Днепропетровской области
12:53Рейд в Севастополе открыт
Лента новостейМолния