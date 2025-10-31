https://crimea.ria.ru/20251031/krymskiy-most-zakryvayut-dlya-elektromobiley-i-gibridnykh-avto-1150577524.html
Крымский мост закрывают для электромобилей и гибридных авто
Крымский мост закрывают для электромобилей и гибридных авто - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Крымский мост закрывают для электромобилей и гибридных авто
На Крымском мосту с 3 ноября вводятся ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T14:42
2025-10-31T14:42
2025-10-31T15:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
ограничение движения
крым
керчь
сергей аксенов
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137080810_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_81459e7bc65a1d021260f4d0bd1c016f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту с 3 ноября вводятся ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым. Аксенов уточнил, что такие рекомендации даны силовиками и правоохранительными органами с целью обеспечения безопасности. Глава Крыма также попросил граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам.Такие же ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начнет действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137080810_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_46ba8c40b2cd97a356e43e3fdda5a312.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, ограничение движения, крым, керчь, сергей аксенов, срочные новости крыма
Крымский мост закрывают для электромобилей и гибридных авто
На Крымском мосту вводится запрет на движение электромобилей и гибридных авто
14:42 31.10.2025 (обновлено: 15:01 31.10.2025)