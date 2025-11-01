https://crimea.ria.ru/20251101/proglotil-raskrytuyu-bulavku--vrachi-spasli-7-mesyachnogo-malysha-1150608804.html

Проглотил раскрытую булавку – врачи спасли 7-месячного малыша

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Семимесячного ребенка, который проглотил раскрытую булавку, спасли врачи Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.Как рассказали в ведомстве, мама малыша накрыла его пледом, но забыла, что прикрепила к нему булавку-оберег. В какой-то момент ребенок проснулся, заинтересовался посторонней вещью, смог снять булавку и положить ее в рот.Когда у малыша начался сильный кашель и рвотное слюнотечение, родители незамедлительно вызвали скорую помощь.При повторном рентген-обследовании врачи увидели открытую булавку и удалили ее при помощи щипцов под контролем эндоскопической техники, уточнили в Минздраве. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, скоро его выпишут домой, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Комсомольска-на-Амуре врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 60 магнитов. А в Сочи в больнице умер ребенок, проглотивший батарейку, по данному факту было возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском садуСмертельно опасны: каких растений не должно быть в доме с детьмиВ Севастополе дошкольники выпили растворитель в детсаду: проводится проверка

