Рейтинг@Mail.ru
Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251101/nochnye-udary-po-ukraine-na-poltavschine-pylaet-gazodobyvayuschiy-obekt-1150591694.html
Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект
Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект
В Полтавской области в ночь на субботу был атакован объект газодобывающей отрасли, в результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщает госслужба Украины по... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T09:30
2025-11-01T09:30
украина
новости
пожар
полтавская область
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150063257_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_4052b3c3ab234d36c5d58e6b779a2e20.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Полтавской области в ночь на субботу был атакован объект газодобывающей отрасли, в результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.По данным ведомства, к ликвидации возгорания привлекались 22 единицы техники и 93 спасателя. В госслужбе заявили о том, что к утру пожар удалось потушить.По данным украинских СМИ и госорганов, взрывы этой ночью также гремели в Черниговской, Сумской, Одесской областях и в Николаеве.Накануне Минобороны РФ сообщило, что в течение недели Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли пять групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, а также транспортной инфраструктуре, подвижным железнодорожным составам, использовавшимся для перевозок вооружения и техники ВСУ, военным аэродромам и арсеналам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотниковУдары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетикиУдары по Украине сегодня: взрывы прогремели в ряде регионов
украина
полтавская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150063257_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_5a98e09f0895994c3b60252a31e8cb6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, пожар, полтавская область, новости сво
Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект

В Полтавской области при ударе по газодобывающему объекту вспыхнул пожар

09:30 01.11.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Полтавской области в ночь на субботу был атакован объект газодобывающей отрасли, в результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"1 ноября в Полтавском районе на территории одного из объектов газодобывающей отрасли в результате атаки возник пожар", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации возгорания привлекались 22 единицы техники и 93 спасателя. В госслужбе заявили о том, что к утру пожар удалось потушить.
По данным украинских СМИ и госорганов, взрывы этой ночью также гремели в Черниговской, Сумской, Одесской областях и в Николаеве.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что в течение недели Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли пять групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, а также транспортной инфраструктуре, подвижным железнодорожным составам, использовавшимся для перевозок вооружения и техники ВСУ, военным аэродромам и арсеналам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотников
Удары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетики
Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в ряде регионов
 
УкраинаНовостиПожарПолтавская областьНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:39Число погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти
09:30Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект
09:24Без снега и ледяных дождей: каким будет последний месяц осени в Крыму
09:08"Огненная земля" и ледяное море – в Керчи вспоминают героев Эльтигена
08:46Как октябрьские дожди повлияли на запасы воды в Крыму
08:26Крымчан ждет короткая рабочая неделя
08:08Редкие и самые популярные имена новорожденных в Крыму - статистика
07:49В Джанкойском районе Крыма будут работать саперы
07:37ПВО отразила налет беспилотников - сотня дронов сбита за ночь над Россией
07:18На подлете к Москве сбили шесть беспилотников ВСУ
07:08Крымский мост - обстановка на утро субботы
06:42Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человек
06:06Взыскание долгов без суда и лимит на "симки": что ждет россиян в ноябре
00:01Погода в Крыму в первый день ноября
00:00Какой сегодня праздник: 1 ноября
23:33Над Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России
22:33Атака на Орел и катастрофа ВСУ на фронте: главное за день
22:10В Крыму подтвердить постановку на налоговый учет можно будет через ЕГРН
21:45Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю
21:34В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны
Лента новостейМолния