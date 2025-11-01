https://crimea.ria.ru/20251101/nochnye-udary-po-ukraine-na-poltavschine-pylaet-gazodobyvayuschiy-obekt-1150591694.html

Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект

Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Полтавской области в ночь на субботу был атакован объект газодобывающей отрасли, в результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.По данным ведомства, к ликвидации возгорания привлекались 22 единицы техники и 93 спасателя. В госслужбе заявили о том, что к утру пожар удалось потушить.По данным украинских СМИ и госорганов, взрывы этой ночью также гремели в Черниговской, Сумской, Одесской областях и в Николаеве.Накануне Минобороны РФ сообщило, что в течение недели Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли пять групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, а также транспортной инфраструктуре, подвижным железнодорожным составам, использовавшимся для перевозок вооружения и техники ВСУ, военным аэродромам и арсеналам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотниковУдары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетикиУдары по Украине сегодня: взрывы прогремели в ряде регионов

