Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотников - РИА Новости Крым, 31.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251031/kiev-atakoval-regiony-rossii---za-noch-sbity-130-bespilotnikov-1150568306.html
Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотников
Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотников - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотников
130 вражеских беспилотников сбили за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. 130 вражеских беспилотников сбили за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 30 октября до 8.00 мск 31 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В оборонном ведомстве уточили, что из них 31 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 21 – над Воронежской областью и 14 – над территорией Белгородской области. Кроме того, 10 вражеских беспилотников перехватили над территорией Брянской области, по девять – над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, по шесть – над Липецкой и Ярославской областями, пять – над Ростовской, четыре – над Волгоградской, три – над Калужской, два – над Рязанской областями и один – над территорией Московского региона.Накануне сообщалось, что силы российской противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотника над шестью регионами страны, в том числе над Крымом.
Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотников

130 украинских беспилотников сбили за ночь над российскими регионами

08:18 31.10.2025 (обновлено: 08:33 31.10.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. 130 вражеских беспилотников сбили за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 30 октября до 8.00 мск 31 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточили, что из них 31 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 21 – над Воронежской областью и 14 – над территорией Белгородской области. Кроме того, 10 вражеских беспилотников перехватили над территорией Брянской области, по девять – над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, по шесть – над Липецкой и Ярославской областями, пять – над Ростовской, четыре – над Волгоградской, три – над Калужской, два – над Рязанской областями и один – над территорией Московского региона.
Накануне сообщалось, что силы российской противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотника над шестью регионами страны, в том числе над Крымом.
