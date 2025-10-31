https://crimea.ria.ru/20251031/kiev-atakoval-regiony-rossii---za-noch-sbity-130-bespilotnikov-1150568306.html

Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. 130 вражеских беспилотников сбили за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 30 октября до 8.00 мск 31 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В оборонном ведомстве уточили, что из них 31 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 21 – над Воронежской областью и 14 – над территорией Белгородской области. Кроме того, 10 вражеских беспилотников перехватили над территорией Брянской области, по девять – над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, по шесть – над Липецкой и Ярославской областями, пять – над Ростовской, четыре – над Волгоградской, три – над Калужской, два – над Рязанской областями и один – над территорией Московского региона.Накануне сообщалось, что силы российской противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотника над шестью регионами страны, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ТЭЦ повреждена в Орле после атаки беспилотникаУдары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетикиБелоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабре

