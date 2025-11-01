Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251101/chislo-pogibshikh-v-dtp-s-tramvaem-i-marshrutkoy-v-tule-vyroslo-do-pyati-1150592075.html
Число погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти
Число погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Число погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти
В больнице скончался один из пострадавших в ДТП с маршруткой и трамваем в Туле, число жертв трагедии увеличилось до пяти. Об этом сообщает минздрав региона. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T09:39
2025-11-01T09:39
тула
новости
происшествия
дтп
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В больнице скончался один из пострадавших в ДТП с маршруткой и трамваем в Туле, число жертв трагедии увеличилось до пяти. Об этом сообщает минздрав региона.Накануне в Туле на Пролетарском мосту произошло столкновение маршрутного автобуса с трамваем. В результате аварии на месте погибли четыре человека, 20 пассажиров получили различные травмы.По данным минздрава, на данный момент в медицинских учреждениях региона продолжают лечение 10 пострадавших. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще шесть - в состоянии средней степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкойДвое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под РостовомВ Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей
тула
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тула, новости, происшествия, дтп, общественный транспорт
Число погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти

Число погибших в ДТП с маршруткой и трамваем в Туле увеличилось до пяти

09:39 01.11.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В больнице скончался один из пострадавших в ДТП с маршруткой и трамваем в Туле, число жертв трагедии увеличилось до пяти. Об этом сообщает минздрав региона.
Накануне в Туле на Пролетарском мосту произошло столкновение маршрутного автобуса с трамваем. В результате аварии на месте погибли четыре человека, 20 пассажиров получили различные травмы.
"К сожалению, один пациент, несмотря на усилия медиков, скончался", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, на данный момент в медицинских учреждениях региона продолжают лечение 10 пострадавших. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще шесть - в состоянии средней степени тяжести.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой
Двое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под Ростовом
В Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей
 
ТулаНовостиПроисшествияДТПОбщественный транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:39Число погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти
09:30Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект
09:24Без снега и ледяных дождей: каким будет последний месяц осени в Крыму
09:08"Огненная земля" и ледяное море – в Керчи вспоминают героев Эльтигена
08:46Как октябрьские дожди повлияли на запасы воды в Крыму
08:26Крымчан ждет короткая рабочая неделя
08:08Редкие и самые популярные имена новорожденных в Крыму - статистика
07:49В Джанкойском районе Крыма будут работать саперы
07:37ПВО отразила налет беспилотников - сотня дронов сбита за ночь над Россией
07:18На подлете к Москве сбили шесть беспилотников ВСУ
07:08Крымский мост - обстановка на утро субботы
06:42Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человек
06:06Взыскание долгов без суда и лимит на "симки": что ждет россиян в ноябре
00:01Погода в Крыму в первый день ноября
00:00Какой сегодня праздник: 1 ноября
23:33Над Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России
22:33Атака на Орел и катастрофа ВСУ на фронте: главное за день
22:10В Крыму подтвердить постановку на налоговый учет можно будет через ЕГРН
21:45Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю
21:34В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны
Лента новостейМолния