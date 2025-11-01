https://crimea.ria.ru/20251101/chislo-pogibshikh-v-dtp-s-tramvaem-i-marshrutkoy-v-tule-vyroslo-do-pyati-1150592075.html

Число погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти

Число погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти - РИА Новости Крым, 01.11.2025

В больнице скончался один из пострадавших в ДТП с маршруткой и трамваем в Туле, число жертв трагедии увеличилось до пяти. Об этом сообщает минздрав региона.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В больнице скончался один из пострадавших в ДТП с маршруткой и трамваем в Туле, число жертв трагедии увеличилось до пяти. Об этом сообщает минздрав региона.Накануне в Туле на Пролетарском мосту произошло столкновение маршрутного автобуса с трамваем. В результате аварии на месте погибли четыре человека, 20 пассажиров получили различные травмы.По данным минздрава, на данный момент в медицинских учреждениях региона продолжают лечение 10 пострадавших. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще шесть - в состоянии средней степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкойДвое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под РостовомВ Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей

