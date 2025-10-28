https://crimea.ria.ru/20251028/dvoe-vzroslykh-i-chetyre-rebenka-postradali-v-dtp-s-gruzovikom-po-rostovom-1150481750.html
Двое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под Ростовом
дтп
ростовская область
госавтоинспекция ростовской области
происшествия
новости
дети
Двое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под Ростовом
Двое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком в Ростовской области
11:19 28.10.2025 (обновлено: 11:22 28.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в ДТП с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла накануне около 16 часов на автодороге "Северный обход" в Мясниковском районе.
"Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, при выезде на основную полосу движения не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Volvo с полуприцепом, движущимся в попутном направлении.
"В результате ДТП телесные повреждения получили водитель Ford Focus и его пассажиры: 1983 года рождения, 2012 года рождения, 2021 года рождения, 2011 года рождения, 2013 года рождения", - уточнили в ГАИ.
В дорожной полиции напомнили, что перевозить людей сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства, запрещается. А несовершеннолетние должны находится в детских удерживающих устройствах, соответствующих возрасту ребенка.
