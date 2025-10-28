https://crimea.ria.ru/20251028/dvoe-vzroslykh-i-chetyre-rebenka-postradali-v-dtp-s-gruzovikom-po-rostovom-1150481750.html

Двое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под Ростовом

Двое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под Ростовом - РИА Новости Крым, 28.10.2025

Двое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под Ростовом

Шесть человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в ДТП с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в ДТП с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Авария произошла накануне около 16 часов на автодороге "Северный обход" в Мясниковском районе."Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, при выезде на основную полосу движения не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Volvo с полуприцепом, движущимся в попутном направлении. В дорожной полиции напомнили, что перевозить людей сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства, запрещается. А несовершеннолетние должны находится в детских удерживающих устройствах, соответствующих возрасту ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

