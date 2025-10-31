https://crimea.ria.ru/20251031/zhutkoe-dtp-s-marshrutkoy-i-tramvaem-v-tule--pogibli-chetyre-cheloveka-1150569114.html
Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека
Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека
В Туле в результате столкновения маршрутки с трамваем погибли четыре человека, еще 20 пассажиров травмированы. Об этом сообщил губернатор Тульской области... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T09:25
2025-10-31T09:25
2025-10-31T09:25
россия
новости
дтп
происшествия
тула
дмитрий миляев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Туле в результате столкновения маршрутки с трамваем погибли четыре человека, еще 20 пассажиров травмированы. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Губернатор отметил, что детей среди погибших и раненых нет.На месте происшествия работают бригады скорой помощи, оперативные службы, власти города. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека
В Туле в ДТП с маршруткой и трамваем погибли четыре человека и 20 получили ранения