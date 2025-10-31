Рейтинг@Mail.ru
Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека
Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека
В Туле в результате столкновения маршрутки с трамваем погибли четыре человека, еще 20 пассажиров травмированы. Об этом сообщил губернатор Тульской области... РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Туле в результате столкновения маршрутки с трамваем погибли четыре человека, еще 20 пассажиров травмированы. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Губернатор отметил, что детей среди погибших и раненых нет.На месте происшествия работают бригады скорой помощи, оперативные службы, власти города. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
россия, новости, дтп, происшествия, тула, дмитрий миляев
Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека

В Туле в ДТП с маршруткой и трамваем погибли четыре человека и 20 получили ранения

09:25 31.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Туле в результате столкновения маршрутки с трамваем погибли четыре человека, еще 20 пассажиров травмированы. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
"Сегодня утром на Пролетарском мосту Тулы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного транспортного средства и трамвая. По предварительным данным 4 человека погибли, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что детей среди погибших и раненых нет.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи, оперативные службы, власти города. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
