https://crimea.ria.ru/20251031/zhutkoe-dtp-s-marshrutkoy-i-tramvaem-v-tule--pogibli-chetyre-cheloveka-1150569114.html

Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека

Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 31.10.2025

Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека

В Туле в результате столкновения маршрутки с трамваем погибли четыре человека, еще 20 пассажиров травмированы. Об этом сообщил губернатор Тульской области... РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T09:25

2025-10-31T09:25

2025-10-31T09:25

россия

новости

дтп

происшествия

тула

дмитрий миляев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Туле в результате столкновения маршрутки с трамваем погибли четыре человека, еще 20 пассажиров травмированы. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Губернатор отметил, что детей среди погибших и раненых нет.На месте происшествия работают бригады скорой помощи, оперативные службы, власти города. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города. Обстоятельства ДТП устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкойДвое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под РостовомВ Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей

россия

тула

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, дтп, происшествия, тула, дмитрий миляев