В Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Сочи произошло ДТП с участием 8-летнего ребенка на электросамокате, который скончался на месте происшествия, сообщили в полиции Краснодарского края.По данным МВД, ребенок выехал на проезжую часть на выезде из тоннеля и столкнулся с автомобилем Toyota, двигавшимся по правой полосе. От удара несовершеннолетнего отбросило на левую полосу, где на него наехала вторая машина – Evolute.На месте происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.Ранее сообщалось, что 17-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в Севастополе. 67-летний водитель автомобиля Toyota на регулируемом перекрестке, поворачивая налево, не уступил дорогу мопеду под управлением 17-летнего водителя

