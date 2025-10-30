https://crimea.ria.ru/20251030/v-sochi-rebenok-na-elektrosamokate-pogib-pod-kolesami-dvukh-avtomobiley-1150563851.html
В Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей
В Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей
В Сочи произошло ДТП с участием 8-летнего ребенка на электросамокате, который скончался на месте происшествия, сообщили в полиции Краснодарского края.
2025-10-30
2025-10-30T20:07
2025-10-30T20:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Сочи произошло ДТП с участием 8-летнего ребенка на электросамокате, который скончался на месте происшествия, сообщили в полиции Краснодарского края.По данным МВД, ребенок выехал на проезжую часть на выезде из тоннеля и столкнулся с автомобилем Toyota, двигавшимся по правой полосе. От удара несовершеннолетнего отбросило на левую полосу, где на него наехала вторая машина – Evolute.На месте происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.Ранее сообщалось, что 17-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в Севастополе. 67-летний водитель автомобиля Toyota на регулируемом перекрестке, поворачивая налево, не уступил дорогу мопеду под управлением 17-летнего водителяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин "накатал" себе срок на чужой машинеЖителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешеходаВ Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала - ВИДЕО
В Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей
