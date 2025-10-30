Рейтинг@Mail.ru
В Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей
В Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей
В Сочи произошло ДТП с участием 8-летнего ребенка на электросамокате, который скончался на месте происшествия, сообщили в полиции Краснодарского края. РИА Новости Крым, 30.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150563740_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_c71ab2d73ca3c2741d35d6c30c8ab315.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Сочи произошло ДТП с участием 8-летнего ребенка на электросамокате, который скончался на месте происшествия, сообщили в полиции Краснодарского края.По данным МВД, ребенок выехал на проезжую часть на выезде из тоннеля и столкнулся с автомобилем Toyota, двигавшимся по правой полосе. От удара несовершеннолетнего отбросило на левую полосу, где на него наехала вторая машина – Evolute.На месте происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.Ранее сообщалось, что 17-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в Севастополе. 67-летний водитель автомобиля Toyota на регулируемом перекрестке, поворачивая налево, не уступил дорогу мопеду под управлением 17-летнего водителя
сочи, краснодарский край, новости, происшествия, дтп
В Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей

В Сочи 8-летний ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей

20:07 30.10.2025
 
© 23 МВДВ Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей
В Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Сочи произошло ДТП с участием 8-летнего ребенка на электросамокате, который скончался на месте происшествия, сообщили в полиции Краснодарского края.
По данным МВД, ребенок выехал на проезжую часть на выезде из тоннеля и столкнулся с автомобилем Toyota, двигавшимся по правой полосе. От удара несовершеннолетнего отбросило на левую полосу, где на него наехала вторая машина – Evolute.
"Водитель электросамоката скончался в карете скорой медицинской помощи", проинформировали в полиции.
На месте происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что 17-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в Севастополе. 67-летний водитель автомобиля Toyota на регулируемом перекрестке, поворачивая налево, не уступил дорогу мопеду под управлением 17-летнего водителя
