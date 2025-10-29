https://crimea.ria.ru/20251029/na-stavropole-mikroavtobus-s-18-detmi-stolknulsya-s-legkovushkoy-1150525085.html
На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. На федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей, сообщает краевая Госавтоинспекция.По данным ведомства, авария произошла днем на 334-м километре автодороги. Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Lada Granta допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes, в котором находились 18 детей из села Крымгереевское Андроповского округа, направлявшихся в сторону Лермонтова.Следственное управление СК России по Ставропольскому краю организовало проверку по факту происшествия."По данному факту в следственном отделе по городу Минеральные Воды организована проверка на предмет соответствия услуг по перевозке требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). В настоящее время следователи выехали на место происшествия", – заявили в ведомстве.Минераловодская межрайонная прокуратура также начала проверку. В ведомстве отметили, что будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, пассажирских перевозках и защите прав несовершеннолетних.Ранее сообщалось, что 16-летняя водитель мопеда пострадала в ДТП в Севастополе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. На федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, авария произошла днем на 334-м километре автодороги. Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Lada Granta допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes, в котором находились 18 детей из села Крымгереевское Андроповского округа, направлявшихся в сторону Лермонтова.
"В результате автоаварии на месте скончался водитель отечественной легковушки, его стаж вождения составляет 17 лет. Четверо несовершеннолетних направлены в медицинское учреждение. Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается", – уточнили в ГАИ.
Следственное управление СК России по Ставропольскому краю организовало проверку по факту происшествия.
"По данному факту в следственном отделе по городу Минеральные Воды организована проверка на предмет соответствия услуг по перевозке требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). В настоящее время следователи выехали на место происшествия", – заявили в ведомстве.
Минераловодская межрайонная прокуратура также начала проверку. В ведомстве отметили, что будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, пассажирских перевозках и защите прав несовершеннолетних.
Ранее сообщалось
, что 16-летняя водитель мопеда пострадала в ДТП в Севастополе.
