https://crimea.ria.ru/20251029/na-stavropole-mikroavtobus-s-18-detmi-stolknulsya-s-legkovushkoy-1150525085.html

На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой

На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой - РИА Новости Крым, 29.10.2025

На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой

На федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 29.10.2025

2025-10-29T17:45

2025-10-29T17:45

2025-10-29T17:45

ставрополье

ставропольский край

дтп

происшествия

новости

гаи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150524962_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_bb0cc4e25239f0cd70e88f9e380fe22d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. На федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей, сообщает краевая Госавтоинспекция.По данным ведомства, авария произошла днем на 334-м километре автодороги. Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Lada Granta допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes, в котором находились 18 детей из села Крымгереевское Андроповского округа, направлявшихся в сторону Лермонтова.Следственное управление СК России по Ставропольскому краю организовало проверку по факту происшествия."По данному факту в следственном отделе по городу Минеральные Воды организована проверка на предмет соответствия услуг по перевозке требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). В настоящее время следователи выехали на место происшествия", – заявили в ведомстве.Минераловодская межрайонная прокуратура также начала проверку. В ведомстве отметили, что будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, пассажирских перевозках и защите прав несовершеннолетних.Ранее сообщалось, что 16-летняя водитель мопеда пострадала в ДТП в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновнице смертельного ДТП в Крыму вынесли приговорДвое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под РостовомНасмерть сбил двух девочек - страшное ДТП в Свердловской области

ставрополье

ставропольский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставрополье, ставропольский край, дтп, происшествия, новости, гаи