На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой - РИА Новости Крым, 29.10.2025
На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой
На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой - РИА Новости Крым, 29.10.2025
На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой
На федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T17:45
2025-10-29T17:45
ставрополье
ставропольский край
дтп
происшествия
новости
гаи
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. На федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей, сообщает краевая Госавтоинспекция.По данным ведомства, авария произошла днем на 334-м километре автодороги. Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Lada Granta допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes, в котором находились 18 детей из села Крымгереевское Андроповского округа, направлявшихся в сторону Лермонтова.Следственное управление СК России по Ставропольскому краю организовало проверку по факту происшествия."По данному факту в следственном отделе по городу Минеральные Воды организована проверка на предмет соответствия услуг по перевозке требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). В настоящее время следователи выехали на место происшествия", – заявили в ведомстве.Минераловодская межрайонная прокуратура также начала проверку. В ведомстве отметили, что будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, пассажирских перевозках и защите прав несовершеннолетних.Ранее сообщалось, что 16-летняя водитель мопеда пострадала в ДТП в Севастополе.
ставрополье
ставропольский край
ставрополье, ставропольский край, дтп, происшествия, новости, гаи
На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковушкой

На Ставрополье микроавтобус с 18 детьми столкнулся с Lada – погиб водитель легковушки

17:45 29.10.2025
 
© ГАИ СтавропольяНа Ставрополье микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой
На Ставрополье микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой
© ГАИ Ставрополья
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. На федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, авария произошла днем на 334-м километре автодороги. Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Lada Granta допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes, в котором находились 18 детей из села Крымгереевское Андроповского округа, направлявшихся в сторону Лермонтова.
"В результате автоаварии на месте скончался водитель отечественной легковушки, его стаж вождения составляет 17 лет. Четверо несовершеннолетних направлены в медицинское учреждение. Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается", – уточнили в ГАИ.
Следственное управление СК России по Ставропольскому краю организовало проверку по факту происшествия.
"По данному факту в следственном отделе по городу Минеральные Воды организована проверка на предмет соответствия услуг по перевозке требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). В настоящее время следователи выехали на место происшествия", – заявили в ведомстве.
Минераловодская межрайонная прокуратура также начала проверку. В ведомстве отметили, что будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, пассажирских перевозках и защите прав несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что 16-летняя водитель мопеда пострадала в ДТП в Севастополе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Виновнице смертельного ДТП в Крыму вынесли приговор
Двое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под Ростовом
Насмерть сбил двух девочек - страшное ДТП в Свердловской области
 
СтавропольеСтавропольский крайДТППроисшествияНовостиГАИ
 
