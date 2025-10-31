https://crimea.ria.ru/20251031/v-orle-ogranichili-podachu-tepla-v-doma-iz-za-povrezhdeniya-tets--1150568773.html

В Орле ограничили подачу тепла в дома из-за повреждения ТЭЦ

В Орле ограничили подачу тепла в дома из-за повреждения ТЭЦ - РИА Новости Крым, 31.10.2025

В Орле ограничили подачу тепла в дома из-за повреждения ТЭЦ

В Орловской области ограничили теплоснабжение и горячее водоснабжение некоторых зданий после падения обломков украинского дрона на территорию ТЭЦ города Орла... РИА Новости Крым, 31.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Орловской области ограничили теплоснабжение и горячее водоснабжение некоторых зданий после падения обломков украинского дрона на территорию ТЭЦ города Орла. Идут восстановительные работы, сообщил губернатор области Андрей Клычков.Рано утром в пятницу стало известно, что оборудование ТЭЦ повреждено в Орле после атаки беспилотников.По информации губернатора, восстановительные работы планируют завершить до конца сегодняшнего дня. Оперативная группа осуществляет контроль ситуации до полной подачи тепла во все объекты, добавил Клычков.

