Рейтинг@Mail.ru
В Орле ограничили подачу тепла в дома из-за повреждения ТЭЦ - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251031/v-orle-ogranichili-podachu-tepla-v-doma-iz-za-povrezhdeniya-tets--1150568773.html
В Орле ограничили подачу тепла в дома из-за повреждения ТЭЦ
В Орле ограничили подачу тепла в дома из-за повреждения ТЭЦ - РИА Новости Крым, 31.10.2025
В Орле ограничили подачу тепла в дома из-за повреждения ТЭЦ
В Орловской области ограничили теплоснабжение и горячее водоснабжение некоторых зданий после падения обломков украинского дрона на территорию ТЭЦ города Орла... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T08:58
2025-10-31T08:58
россия
орел
новости
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
андрей клычков
отопление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150344785_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5e46144859dc4f8bac7d6be87b6febcd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Орловской области ограничили теплоснабжение и горячее водоснабжение некоторых зданий после падения обломков украинского дрона на территорию ТЭЦ города Орла. Идут восстановительные работы, сообщил губернатор области Андрей Клычков.Рано утром в пятницу стало известно, что оборудование ТЭЦ повреждено в Орле после атаки беспилотников.По информации губернатора, восстановительные работы планируют завершить до конца сегодняшнего дня. Оперативная группа осуществляет контроль ситуации до полной подачи тепла во все объекты, добавил Клычков. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотниковБеспилотники ВСУ атаковали промзону в Ставропольском краеКогда на Украине закончатся деньги на войну
россия
орел
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150344785_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_aa2e4bdd9ae007da34adedeb778ced76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, орел, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), андрей клычков, отопление
В Орле ограничили подачу тепла в дома из-за повреждения ТЭЦ

В Орловской области ограничили подачу тепла в дома из-за повреждения ТЭЦ украинским дроном

08:58 31.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано искусственным интеллектомОтопительный сезон
Отопительный сезон - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано искусственным интеллектом
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Орловской области ограничили теплоснабжение и горячее водоснабжение некоторых зданий после падения обломков украинского дрона на территорию ТЭЦ города Орла. Идут восстановительные работы, сообщил губернатор области Андрей Клычков.
Рано утром в пятницу стало известно, что оборудование ТЭЦ повреждено в Орле после атаки беспилотников.
"Специалисты ведут ремонтные работы на магистральном трубопроводе ТЭЦ, пострадавшем в результате падения БПЛА. В связи с этим потребуется ограничить теплоснабжение и горячее водоснабжение зданий в Советском, Железнодорожном и Северном районах города Орла", - рассказал он.
По информации губернатора, восстановительные работы планируют завершить до конца сегодняшнего дня. Оперативная группа осуществляет контроль ситуации до полной подачи тепла во все объекты, добавил Клычков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотников
Беспилотники ВСУ атаковали промзону в Ставропольском крае
Когда на Украине закончатся деньги на войну
 
РоссияОрелНовостиАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Андрей КлычковОтопление
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:36Автобус насмерть сбил велосипедистку в Красногвардейском районе Крыма
11:20Больше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в Крыму
10:57В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине Привидений
10:52Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны
10:43В России до 2030 года будут ежегодно индексировать утильсбор на 10-20%
10:32В Севастополе четверо мужчин пойдут под суд за незаконный вылов кефали
10:22Под Керчью саперы уничтожат взрывоопасные предметы
10:00"СВОе дело": в Симферополе проходит стратегическая сессия для ветеранов
09:56Любимый Лелик и Волк на все времена: ко дню рождения Анатолия Папанова
09:40В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой
09:25Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека
09:13Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя
08:58В Орле ограничили подачу тепла в дома из-за повреждения ТЭЦ
08:40Когда на Украине закончатся деньги на войну
08:18Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотников
08:14"Разворот" Трампа по Украине - что стоит за политикой президента США
07:38Из-за утечки в Ялте без газа остались несколько улиц
07:19Крымский мост - актуальные данные на утро пятницы
07:10Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря
06:49Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкций
Лента новостейМолния