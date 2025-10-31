Рейтинг@Mail.ru
ТЭЦ повреждена в Орле после атаки беспилотника - РИА Новости Крым, 31.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251031/tets-povrezhdena-v-orle-posle-ataki-bespilotnika-1150567288.html
ТЭЦ повреждена в Орле после атаки беспилотника
ТЭЦ повреждена в Орле после атаки беспилотника - РИА Новости Крым, 31.10.2025
ТЭЦ повреждена в Орле после атаки беспилотника
Оборудование ТЭЦ повреждено в Орле после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 31.10.2025
андрей клычков
орловская область
орел
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111461/66/1114616611_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_725d4e37a0bc65aa2987697a811bd286.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Оборудование ТЭЦ повреждено в Орле после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков.Специалисты провели оперативные переключения на резервные линии – в настоящий момент электроснабжение восстановлено практический полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий. Двумя днями ранее ВСУ пытались атаковать дронами промзону в Буденновске Ставропольского края.
орловская область
орел
андрей клычков, орловская область, орел, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия
ТЭЦ повреждена в Орле после атаки беспилотника

В Орле после атаки беспилотника повреждена ТЭЦ

06:04 31.10.2025 (обновлено: 06:06 31.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Оборудование ТЭЦ повреждено в Орле после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков.
"В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб", - написал он в своем Telegram.
Специалисты провели оперативные переключения на резервные линии – в настоящий момент электроснабжение восстановлено практический полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий.
Двумя днями ранее ВСУ пытались атаковать дронами промзону в Буденновске Ставропольского края.
