ТЭЦ повреждена в Орле после атаки беспилотника
Оборудование ТЭЦ повреждено в Орле после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T06:04
2025-10-31T06:04
2025-10-31T06:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Оборудование ТЭЦ повреждено в Орле после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков.Специалисты провели оперативные переключения на резервные линии – в настоящий момент электроснабжение восстановлено практический полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий. Двумя днями ранее ВСУ пытались атаковать дронами промзону в Буденновске Ставропольского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:04 31.10.2025 (обновлено: 06:06 31.10.2025)