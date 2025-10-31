https://crimea.ria.ru/20251031/tets-povrezhdena-v-orle-posle-ataki-bespilotnika-1150567288.html

ТЭЦ повреждена в Орле после атаки беспилотника

31.10.2025

Оборудование ТЭЦ повреждено в Орле после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков.

2025-10-31T06:04

2025-10-31T06:04

2025-10-31T06:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Оборудование ТЭЦ повреждено в Орле после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков.Специалисты провели оперативные переключения на резервные линии – в настоящий момент электроснабжение восстановлено практический полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий. Двумя днями ранее ВСУ пытались атаковать дронами промзону в Буденновске Ставропольского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

