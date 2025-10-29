https://crimea.ria.ru/20251029/bespilotniki-vsu-atakovali-promzonu-v-stavropolskom-krae-1150504463.html
Беспилотники ВСУ атаковали промзону в Ставропольском крае
ВСУ пытались атаковать дронами промзону в Буденновске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать дронами промзону в Буденновске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.По словам Владимирова, жертв и разрушений нет. На территории падения беспилотников в настоящее время работают оперативные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделюДесятки беспилотников атаковали МосквуВСУ повредили плотину белгородского водохранилища
06:34 29.10.2025 (обновлено: 06:36 29.10.2025)