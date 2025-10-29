Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ атаковали промзону в Ставропольском крае - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251029/bespilotniki-vsu-atakovali-promzonu-v-stavropolskom-krae-1150504463.html
Беспилотники ВСУ атаковали промзону в Ставропольском крае
Беспилотники ВСУ атаковали промзону в Ставропольском крае - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Беспилотники ВСУ атаковали промзону в Ставропольском крае
ВСУ пытались атаковать дронами промзону в Буденновске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T06:34
2025-10-29T06:36
владимир владимиров
ставропольский край
новости
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать дронами промзону в Буденновске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.По словам Владимирова, жертв и разрушений нет. На территории падения беспилотников в настоящее время работают оперативные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделюДесятки беспилотников атаковали МосквуВСУ повредили плотину белгородского водохранилища
ставропольский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир владимиров, ставропольский край, новости, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Беспилотники ВСУ атаковали промзону в Ставропольском крае

В Буденновске силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на промзону

06:34 29.10.2025 (обновлено: 06:36 29.10.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать дронами промзону в Буденновске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Сегодня противник попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Буденновска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы. Существенного урона атака не нанесла", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Владимирова, жертв и разрушений нет. На территории падения беспилотников в настоящее время работают оперативные службы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю
Десятки беспилотников атаковали Москву
ВСУ повредили плотину белгородского водохранилища
 
Владимир ВладимировСтавропольский крайНовостиАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:22Над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА
09:19Восемь сел Крыма на день останутся без воды
08:50Атака беспилотника ВСУ на Симферополь - на месте удара возник пожар
08:44Трамп сделал заявление об украинском конфликте
08:25История и хроника гибели линкора "Новороссийск"
08:05Крымский мост - актуальные данные на утро среды
07:50100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
07:38Кого привели в ужас антироссийские санкции США
07:17"Слишком безрассудно": Такер Карлсон высказался о Крыме
06:53Икра из улитки на каждом углу: зачем нужен проект "Крымская уличная еда"
06:39В Севастополе не ходят катера и паром
06:34Беспилотники ВСУ атаковали промзону в Ставропольском крае
06:08Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят
00:01В Крым пришел антициклон: погода в среду
00:00Какой сегодня праздник: 29 октября
23:02400 тысяч "квадратов" Черного моря загрязнены из-за ЧП с плавучим краном
22:41В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы
22:30Условие перемирия от Зеленского и отправка "Барс-Крым" на СВО: главное
22:12Крымский мост: оперативная обстановка вечером во вторник
21:57Исторически ценный объект на участке: в Севастополе растет число заявок
Лента новостейМолния