Рейтинг@Mail.ru
Под Симферополем достроили газопровод низкого давления - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251029/pod-simferopolem-dostroili-gazoprovod-nizkogo-davleniya-1150509243.html
Под Симферополем достроили газопровод низкого давления
Под Симферополем достроили газопровод низкого давления - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Под Симферополем достроили газопровод низкого давления
В селе Строгоновка Симферопольского района Крыма построен и готов к вводу в эксплуатацию новый распределительный газопровод низкого давления протяженностью... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T11:20
2025-10-29T12:32
газ
газоснабжение
газификация крыма
сергей аксенов
новости крыма
симферопольский район
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150509130_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_45a03194a3001242958c09ad87976f6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В селе Строгоновка Симферопольского района Крыма построен и готов к вводу в эксплуатацию новый распределительный газопровод низкого давления протяженностью более 100 км. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, за год строительства выполнены работы по установке семи пунктов редуцирования газа и проложены уличные сети газораспределения. При этом газопроводы до границ земельных участков смонтированы, согласно поручению президента, без привлечения средств населения, подчеркнул Аксенов. На территории села Строгоновка насчитывается 1711 частных домов, в которых проживают 2714 человек.По информации Минтопэнерго Крыма, общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составила 747, 636 млн рублей, выполнены они за счет средств бюджета республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентовПрограмма социальной газификации расширена на СНТГазификация Крыма: что сделано и планируется
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150509130_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_5c3d18b98973cf60f220f02d4936da0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газ, газоснабжение, газификация крыма, сергей аксенов, новости крыма, симферопольский район, крым
Под Симферополем достроили газопровод низкого давления

Под Симферополем достроили распределительный газопровод низкого давления

11:20 29.10.2025 (обновлено: 12:32 29.10.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРаспределительный газопровод низкого давления в Симферопольском районе
Распределительный газопровод низкого давления в Симферопольском районе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В селе Строгоновка Симферопольского района Крыма построен и готов к вводу в эксплуатацию новый распределительный газопровод низкого давления протяженностью более 100 км. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, за год строительства выполнены работы по установке семи пунктов редуцирования газа и проложены уличные сети газораспределения. При этом газопроводы до границ земельных участков смонтированы, согласно поручению президента, без привлечения средств населения, подчеркнул Аксенов.
На территории села Строгоновка насчитывается 1711 частных домов, в которых проживают 2714 человек.
"На технологическое подключение было подано 1079 заявок, из них 188 – в рамках программы догазификации. В настоящее время идет процесс заключения договоров с ГУП РК "Крымгазсети" на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков заявителей", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
По информации Минтопэнерго Крыма, общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составила 747, 636 млн рублей, выполнены они за счет средств бюджета республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов
Программа социальной газификации расширена на СНТ
Газификация Крыма: что сделано и планируется
 
ГазГазоснабжениеГазификация КрымаСергей АксеновНовости КрымаСимферопольский районКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиков
13:11В Крыму введут штрафы за публикацию фото и видео атак БПЛА
13:06Крупный взрыв произошел на Солнце
12:51Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
12:45Трамп назвал планирующуюся встречу с Си Цзиньпином замечательной
12:10Песков прокомментировал военное присутствие США возле Венесуэлы
11:41В Крыму ФАС выдала предупреждение одной из сетей автозаправок
11:20Под Симферополем достроили газопровод низкого давления
11:00Совфед одобрил закон о призыве на военную службу
10:56Виновнице смертельного ДТП в Крыму вынесли приговор
10:48Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" появится в Севастополе
10:36ФСБ пресекла подготовку теракта на мосту на Ставрополье
10:24Магнитные бури на Земле: когда успокоится солнечный шторм
10:10Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в ряде регионов
09:53В Севастополе открыли рейд после 3-часовой остановки
09:22Над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА
09:19Восемь сел Крыма на день останутся без воды
08:50Атака беспилотника ВСУ на Симферополь - на месте удара возник пожар
08:44Трамп сделал заявление об украинском конфликте
08:25История и хроника гибели линкора "Новороссийск"
Лента новостейМолния