Под Симферополем достроили газопровод низкого давления
Под Симферополем достроили газопровод низкого давления
Под Симферополем достроили распределительный газопровод низкого давления
11:20 29.10.2025 (обновлено: 12:32 29.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В селе Строгоновка Симферопольского района Крыма построен и готов к вводу в эксплуатацию новый распределительный газопровод низкого давления протяженностью более 100 км. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, за год строительства выполнены работы по установке семи пунктов редуцирования газа и проложены уличные сети газораспределения. При этом газопроводы до границ земельных участков смонтированы, согласно поручению президента, без привлечения средств населения, подчеркнул Аксенов.
На территории села Строгоновка насчитывается 1711 частных домов, в которых проживают 2714 человек.
"На технологическое подключение было подано 1079 заявок, из них 188 – в рамках программы догазификации. В настоящее время идет процесс заключения договоров с ГУП РК "Крымгазсети" на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков заявителей", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
По информации Минтопэнерго Крыма, общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составила 747, 636 млн рублей, выполнены они за счет средств бюджета республики.
