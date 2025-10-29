https://crimea.ria.ru/20251029/pod-simferopolem-dostroili-gazoprovod-nizkogo-davleniya-1150509243.html

29.10.2025
Под Симферополем достроили газопровод низкого давления

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В селе Строгоновка Симферопольского района Крыма построен и готов к вводу в эксплуатацию новый распределительный газопровод низкого давления протяженностью более 100 км. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, за год строительства выполнены работы по установке семи пунктов редуцирования газа и проложены уличные сети газораспределения. При этом газопроводы до границ земельных участков смонтированы, согласно поручению президента, без привлечения средств населения, подчеркнул Аксенов. На территории села Строгоновка насчитывается 1711 частных домов, в которых проживают 2714 человек.По информации Минтопэнерго Крыма, общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составила 747, 636 млн рублей, выполнены они за счет средств бюджета республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентовПрограмма социальной газификации расширена на СНТГазификация Крыма: что сделано и планируется

