"Идем хорошими темпами" – когда в Керчи достроят школу на 825 мест
"Идем хорошими темпами" – когда в Керчи достроят школу на 825 мест
"Идем хорошими темпами" – когда в Керчи достроят школу на 825 мест - РИА Новости Крым, 29.10.2025
"Идем хорошими темпами" – когда в Керчи достроят школу на 825 мест
Строительная готовность почти 40%, опережение планового графика и современные инженерные решения - возведение школы на 825 мест в Керчи вышло на новый этап... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T18:09
2025-10-29T18:09
керчь
школа
строительство
крым
новости крыма
видео
александр резников
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150525345_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_cbb3096c1fd56387dbbed6b405ae92c9.png
КЕРЧЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Строительная готовность почти 40%, опережение планового графика и современные инженерные решения - возведение школы на 825 мест в Керчи вышло на новый этап. Чтобы в 2026 году юные керчане уже сели за парты, здесь, на объекте специалисты трудятся ежедневно, работают по всем направлениям одновременно, передает корреспондент РИА Новости Крым.Это уже не первый подрядчик. Впервые тяжелая техника здесь появилась еще в 2020-м году. Но контракты неоднократно расторгались. Новая строительная компания уверяет – школу сдадут под ключ и, возможно, с опережением сроков. По планам – это 2026 год. Сейчас готовность объекта – почти 40%.По словам подрядчика, чтобы выдержать хороший темп, над возведением школы ежедневно трудятся около 80 специалистов разных профилей. Работы много, но все этапы и направления ведут параллельно.Занимаются и благоустройством территории. Протягивают питающие сети, заливают бетоном фундаменты, на которых в будущем построят баскетбольную и волейбольную площадки, а также обустроят места для занятия гимнастикой. На территории школы будет собственный стадион и искусственным зеленым полем, беговая дорожка и площадка для прыжков в длину.Помещения оборудуют по последним требованиям и нормам безопасности. Познавать мир керченские школьники будут в обустроенных современных кабинетах. Тепло в классы и коридоры школы будет давать автономная газовая котельная.Здание возводят в одном из спальных районов города рядом с ледовым дворцом и строящимся плавательным бассейном. После того, как здесь прозвенит "первый звонок", в Керчи надолго закроют вопрос нехватки образовательных учреждений, уверяют специалисты.До конца года территорию оградят забором, подведут газо-, тепло- и электрокоммуникации, закончат обустройство полов внутри помещений и оштукатурят стены. Цена госконтракта – 1 104,7 млн рублей."Строительная организация нам известна. Она у нас каждый год вводит порядка трех-четырех объектов в эксплуатацию. Они имеют опыт завершения такого рода объектов. В процессе строительства мы параллельно осуществляем корректировки, работа не останавливается. То, что мы завершим эту школу в 2026-м году, у нас нет никаких сомнений", – заверил первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Александр Резников.
керчь
крым
керчь, школа, строительство, крым, новости крыма, видео, александр резников, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
"Идем хорошими темпами" – когда в Керчи достроят школу на 825 мест

В Керчи в 2026-м году откроют школу на 825 учеников рядом с ледовым дворцом

18:09 29.10.2025
 
Вадим Рыбалкин, собственный корреспондент РИА Новости Крым в г. Керчь
Вадим Рыбалкин
Собственный корреспондент
Все материалы
КЕРЧЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Строительная готовность почти 40%, опережение планового графика и современные инженерные решения - возведение школы на 825 мест в Керчи вышло на новый этап. Чтобы в 2026 году юные керчане уже сели за парты, здесь, на объекте специалисты трудятся ежедневно, работают по всем направлениям одновременно, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Это уже не первый подрядчик. Впервые тяжелая техника здесь появилась еще в 2020-м году. Но контракты неоднократно расторгались. Новая строительная компания уверяет – школу сдадут под ключ и, возможно, с опережением сроков. По планам – это 2026 год. Сейчас готовность объекта – почти 40%.

"Ведется внутренняя отделка здания, возведение инженерных сетей, отделка фасада, устройство кровли и завершаются монолитные работы", – рассказал заместитель директора подрядной организации Дмитрий Ширинский.

По словам подрядчика, чтобы выдержать хороший темп, над возведением школы ежедневно трудятся около 80 специалистов разных профилей. Работы много, но все этапы и направления ведут параллельно.
Занимаются и благоустройством территории. Протягивают питающие сети, заливают бетоном фундаменты, на которых в будущем построят баскетбольную и волейбольную площадки, а также обустроят места для занятия гимнастикой. На территории школы будет собственный стадион и искусственным зеленым полем, беговая дорожка и площадка для прыжков в длину.
Помещения оборудуют по последним требованиям и нормам безопасности. Познавать мир керченские школьники будут в обустроенных современных кабинетах. Тепло в классы и коридоры школы будет давать автономная газовая котельная.
Здание возводят в одном из спальных районов города рядом с ледовым дворцом и строящимся плавательным бассейном. После того, как здесь прозвенит "первый звонок", в Керчи надолго закроют вопрос нехватки образовательных учреждений, уверяют специалисты.
До конца года территорию оградят забором, подведут газо-, тепло- и электрокоммуникации, закончат обустройство полов внутри помещений и оштукатурят стены. Цена госконтракта – 1 104,7 млн рублей.
"Строительная организация нам известна. Она у нас каждый год вводит порядка трех-четырех объектов в эксплуатацию. Они имеют опыт завершения такого рода объектов. В процессе строительства мы параллельно осуществляем корректировки, работа не останавливается. То, что мы завершим эту школу в 2026-м году, у нас нет никаких сомнений", – заверил первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Александр Резников.
КерчьШколаСтроительствоКрымНовости КрымаВидеоАлександр РезниковМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)
 
