Власти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Власти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться
Власти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Власти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться
Ускорить темп работ и устранить выявленные замечания при строительстве детского садика в Евпатории поручил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T13:15
2025-10-25T13:15
крым
евпатория
детский сад
строительство
юрий гоцанюк
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Ускорить темп работ и устранить выявленные замечания при строительстве детского садика в Евпатории поручил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Он отметил, что на данный момент строительная готовность дошкольного учебного заведения на 280 мест в районе Мойнакского озера в Евпатории составляет 75 процентов.Кроме того, подрядчик должен обеспечить своевременное оформление исполнительной технической документации, быстро устранить замечания, выявленные в ходе стройконтроля и наладить работу в информационной системе учета проектов.4 октября на стройплощадке этого детсада было задействовано 110 рабочих. По словам Гоцанюка, этого было недостаточно для соблюдения графика. Тогда он призвал дополнительно привлечь не менее 20 рабочих, чтобы повысить темпы и выйти на плановые показатели.
крым, евпатория, детский сад, строительство, юрий гоцанюк, новости крыма
Власти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться

13:15 25.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Ускорить темп работ и устранить выявленные замечания при строительстве детского садика в Евпатории поручил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
Он отметил, что на данный момент строительная готовность дошкольного учебного заведения на 280 мест в районе Мойнакского озера в Евпатории составляет 75 процентов.
"На стройплощадке задействовано 85 рабочих, однако для соблюдения сроков необходимо привлечь дополнительные ресурсы и ускорить темпы работ", - написал он в Telegram.
Кроме того, подрядчик должен обеспечить своевременное оформление исполнительной технической документации, быстро устранить замечания, выявленные в ходе стройконтроля и наладить работу в информационной системе учета проектов.
"Особое внимание уделить монтажу вентиляционного оборудования, благоустройству территории, установке малых архитектурных форм, лифта и индивидуального теплового пункта. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с графиком и требованиями качества", - акцентировал Гоцанюк.
4 октября на стройплощадке этого детсада было задействовано 110 рабочих. По словам Гоцанюка, этого было недостаточно для соблюдения графика. Тогда он призвал дополнительно привлечь не менее 20 рабочих, чтобы повысить темпы и выйти на плановые показатели.
