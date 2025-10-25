https://crimea.ria.ru/20251025/vlasti-kryma-trebuyut-stroiteley-detsada-v-evpatorii-uskoritsya-1150426526.html

Власти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться

Власти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться - РИА Новости Крым, 25.10.2025

Власти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться

Ускорить темп работ и устранить выявленные замечания при строительстве детского садика в Евпатории поручил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 25.10.2025

2025-10-25T13:15

2025-10-25T13:15

2025-10-25T13:15

крым

евпатория

детский сад

строительство

юрий гоцанюк

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150426413_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_20820ef1a9728e87989409b57cf9d702.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Ускорить темп работ и устранить выявленные замечания при строительстве детского садика в Евпатории поручил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Он отметил, что на данный момент строительная готовность дошкольного учебного заведения на 280 мест в районе Мойнакского озера в Евпатории составляет 75 процентов.Кроме того, подрядчик должен обеспечить своевременное оформление исполнительной технической документации, быстро устранить замечания, выявленные в ходе стройконтроля и наладить работу в информационной системе учета проектов.4 октября на стройплощадке этого детсада было задействовано 110 рабочих. По словам Гоцанюка, этого было недостаточно для соблюдения графика. Тогда он призвал дополнительно привлечь не менее 20 рабочих, чтобы повысить темпы и выйти на плановые показатели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в КрымуДетские сады в Крыму – сколько новых мест создали за 10 летВ одной из старейших школ Керчи заменят окна

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, детский сад, строительство, юрий гоцанюк, новости крыма