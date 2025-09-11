https://crimea.ria.ru/20250911/v-odnoy-iz-stareyshikh-shkol-kerchi-zamenyat-okna-1149366686.html
В одной из старейших школ Керчи заменят окна
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В одной из старейших школ Керчи – школе №1 имени Володи Дубинина приступили к замене окон. Средства на работы цели были выделены от национализации имущества граждан Украины. Об этом заявил глава администрации города Олег Каторгин.Олег Каторгин напомнил, что в здании уже обновили конструкции в школьном музее, актовом зале, холлах второго этажа. Приступили к демонтажу старых деревянных рам над лестничным пролетом. Всего в учреждении необходимо заменить 27 оконных блоков."Шумные" работы проводят после уроков, чтобы не нарушать учебный процесс. После установки на объект зайдет бригада для проведения отделочных работ", – подчеркнул мэр.И напомнил, что школа №1 имени Володи Дубинина – одно из старейших образовательных учреждений Керчи. Окна в здании не менялись с момента его реконструкции в 1947 году. Осенью 2024 года благодаря дополнительному финансированию в первую очередь были обновлены конструкции в учебных классах, спортивном зале, кабинетах.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам встречи с главой администрации Феодосии Владимиром Кимом заявил, что на большинстве школьных спортплощадок города завершены ремонтные работы. Также в течение осенних месяцев планируют заменить системы канализации и кровлю в нескольких учебных учреждениях города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Синяя форма и новые предметы: главные новшества в школах КрымаШкола формирует знания для качественной жизни - сенаторСергей Кравцов посетил обновленные детский сад и школу в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В одной из старейших школ Керчи – школе №1 имени Володи Дубинина приступили к замене окон. Средства на работы цели были выделены от национализации имущества граждан Украины. Об этом заявил глава администрации города Олег Каторгин.
"К сожалению, строительные работы приходится выполнять в учебное время. О проблеме мы знали – искали источник финансирования. Средства на эти цели были выделены от национализации имущества граждан Украины к концу лета", – сказано в сообщении.
Олег Каторгин напомнил, что в здании уже обновили конструкции в школьном музее, актовом зале, холлах второго этажа. Приступили к демонтажу старых деревянных рам над лестничным пролетом. Всего в учреждении необходимо заменить 27 оконных блоков.
"Шумные" работы проводят после уроков, чтобы не нарушать учебный процесс. После установки на объект зайдет бригада для проведения отделочных работ", – подчеркнул мэр.
И напомнил, что школа №1 имени Володи Дубинина – одно из старейших образовательных учреждений Керчи. Окна в здании не менялись с момента его реконструкции в 1947 году. Осенью 2024 года благодаря дополнительному финансированию в первую очередь были обновлены конструкции в учебных классах, спортивном зале, кабинетах.
"Теперь же появилась возможность закончить эти работы. До конца года новые окна также будут установлены в школе №13 и детском саду №52", – рассказал глава администрации Керчи.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам встречи с главой администрации Феодосии Владимиром Кимом заявил, что на большинстве школьных спортплощадок города завершены ремонтные работы. Также в течение осенних месяцев планируют заменить системы канализации и кровлю в нескольких учебных учреждениях города.
