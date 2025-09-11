Рейтинг@Mail.ru
В одной из старейших школ Керчи заменят окна - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250911/v-odnoy-iz-stareyshikh-shkol-kerchi-zamenyat-okna-1149366686.html
В одной из старейших школ Керчи заменят окна
В одной из старейших школ Керчи заменят окна - РИА Новости Крым, 11.09.2025
В одной из старейших школ Керчи заменят окна
В одной из старейших школ Керчи – школе №1 имени Володи Дубинина приступили к замене окон. Средства на работы цели были выделены от национализации имущества... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T18:34
2025-09-11T18:09
керчь
новости крыма
крым
олег каторгин
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0b/1149378424_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_74239ea729352ac61c9d987476c9ef8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В одной из старейших школ Керчи – школе №1 имени Володи Дубинина приступили к замене окон. Средства на работы цели были выделены от национализации имущества граждан Украины. Об этом заявил глава администрации города Олег Каторгин.Олег Каторгин напомнил, что в здании уже обновили конструкции в школьном музее, актовом зале, холлах второго этажа. Приступили к демонтажу старых деревянных рам над лестничным пролетом. Всего в учреждении необходимо заменить 27 оконных блоков."Шумные" работы проводят после уроков, чтобы не нарушать учебный процесс. После установки на объект зайдет бригада для проведения отделочных работ", – подчеркнул мэр.И напомнил, что школа №1 имени Володи Дубинина – одно из старейших образовательных учреждений Керчи. Окна в здании не менялись с момента его реконструкции в 1947 году. Осенью 2024 года благодаря дополнительному финансированию в первую очередь были обновлены конструкции в учебных классах, спортивном зале, кабинетах.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам встречи с главой администрации Феодосии Владимиром Кимом заявил, что на большинстве школьных спортплощадок города завершены ремонтные работы. Также в течение осенних месяцев планируют заменить системы канализации и кровлю в нескольких учебных учреждениях города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Синяя форма и новые предметы: главные новшества в школах КрымаШкола формирует знания для качественной жизни - сенаторСергей Кравцов посетил обновленные детский сад и школу в Севастополе
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0b/1149378424_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c95e017892a520af3f22f61478830c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, новости крыма, крым, олег каторгин, образование в крыму и севастополе
В одной из старейших школ Керчи заменят окна

В нескольких школах и детсаду в Керчи до конца года заменят окна – мэр

18:34 11.09.2025
 
Замена окон
Замена окон
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В одной из старейших школ Керчи – школе №1 имени Володи Дубинина приступили к замене окон. Средства на работы цели были выделены от национализации имущества граждан Украины. Об этом заявил глава администрации города Олег Каторгин.

"К сожалению, строительные работы приходится выполнять в учебное время. О проблеме мы знали – искали источник финансирования. Средства на эти цели были выделены от национализации имущества граждан Украины к концу лета", – сказано в сообщении.

Олег Каторгин напомнил, что в здании уже обновили конструкции в школьном музее, актовом зале, холлах второго этажа. Приступили к демонтажу старых деревянных рам над лестничным пролетом. Всего в учреждении необходимо заменить 27 оконных блоков.
"Шумные" работы проводят после уроков, чтобы не нарушать учебный процесс. После установки на объект зайдет бригада для проведения отделочных работ", – подчеркнул мэр.
И напомнил, что школа №1 имени Володи Дубинина – одно из старейших образовательных учреждений Керчи. Окна в здании не менялись с момента его реконструкции в 1947 году. Осенью 2024 года благодаря дополнительному финансированию в первую очередь были обновлены конструкции в учебных классах, спортивном зале, кабинетах.

"Теперь же появилась возможность закончить эти работы. До конца года новые окна также будут установлены в школе №13 и детском саду №52", – рассказал глава администрации Керчи.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам встречи с главой администрации Феодосии Владимиром Кимом заявил, что на большинстве школьных спортплощадок города завершены ремонтные работы. Также в течение осенних месяцев планируют заменить системы канализации и кровлю в нескольких учебных учреждениях города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Синяя форма и новые предметы: главные новшества в школах Крыма
Школа формирует знания для качественной жизни - сенатор
Сергей Кравцов посетил обновленные детский сад и школу в Севастополе
 
КерчьНовости КрымаКрымОлег КаторгинОбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:08Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:51Что показал налет дронов на Польшу – мнение
18:34В одной из старейших школ Керчи заменят окна
18:14Маргариту Симоньян выписали из больницы после операции
17:51Студенты Крыма смогут работать экскурсоводами после успешной аттестации
17:43Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов
17:11Ситуация в Крыму с ковидом и корью - ответ Роспотребнадзора
16:59Экспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубеж
16:50Как будет работать аэропорт Краснодар
16:31У нас только "цигайские" - как в крымской степи развивается овцеводство
16:11Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работы
16:02Аэропорт Краснодара возобновляет работу
15:54Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций
15:32Инвестиционный климат в регионах России улучшат за пять лет – АСИ
15:18Белоруссия освободила 52 заключенных - среди них шесть граждан Литвы
15:15Рабское подчинение – что означают заявления Каллас о конфликте на Украине
15:04В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО
14:45Капитальное обновление: как в Керчи улучшают общежития для студентов
14:33ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории
14:07Мать ребенка-инвалида годами не может получить жилье в Крыму
Лента новостейМолния