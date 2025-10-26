Рейтинг@Mail.ru
Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татар - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татар
Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татар - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татар
Проблем с местами для детей в дошкольных учреждениях в местах компактного проживания в Крыму крымских татар уже нет, все запланированные школы будут построены... РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T16:27
2025-10-26T16:01
эдип гафаров
радио "спутник в крыму"
крымские татары
детский сад
школа
строительство
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Проблем с местами для детей в дошкольных учреждениях в местах компактного проживания в Крыму крымских татар уже нет, все запланированные школы будут построены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета ГС РК по межнациональным отношениям Эдип Гафаров.Одним из таких улучшений, по его словам, станет детский сад на юго-восточной окраине Симферополя рядом со школой, которую планируют открыть в будущем году"Новые школы появятся у нас, скорее всего, на следующий год. Это здесь, в Симферополе, массив Залесье. Там строится школа на 480 мест, точно такая же, как в Исмаил-Бее по количеству ученических мест. Сейчас там хороший подрядчик, работы ведутся очень добросовестно, и я думаю, на следующий год туда наши дети уже пойдут к первому сентября. И рядом строится такой же детский садик на 130 мест", – рассказал гость эфира.Он подчеркнул, что все школы там, где нужно и запланировано, все это будет построено.В сентябре в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории открылась новая средняя школа №18 с крымско-татарским и русским языком обучения им. генерала Исмаила Булатовича Булатова, церемонию открытия посетил лично глава респубилки Сергей Аксенов.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявлял, что за десять лет в составе России в Крыму построены и реконструированы 11 школ и 278 детских садов, обновлены ремонтами 254 школы, а до 2028 года планируют построить еще 12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Переломный день для всего Крыма": что изменил указ Путина о репатриантахКамни и люди: армяне в КрымуВ Бахчисарае почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма
Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татар

Как в Крыму строят школы и детсады в местах компактного проживания крымских татар

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Проблем с местами для детей в дошкольных учреждениях в местах компактного проживания в Крыму крымских татар уже нет, все запланированные школы будут построены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета ГС РК по межнациональным отношениям Эдип Гафаров.
"Что такое построить детский сад в местах компактного проживания? Ближе к дому это. И сегодня у нас есть такие детские сады, где есть свободные места. Вот мы были в Джанкойском районе, Красногвардейском, где построили детсады на 110 мест, а там 70 детей. Поэтому все, что строится рядом с домом, это просто улучшение", – добавил Гафаров.
Одним из таких улучшений, по его словам, станет детский сад на юго-восточной окраине Симферополя рядом со школой, которую планируют открыть в будущем году
"Новые школы появятся у нас, скорее всего, на следующий год. Это здесь, в Симферополе, массив Залесье. Там строится школа на 480 мест, точно такая же, как в Исмаил-Бее по количеству ученических мест. Сейчас там хороший подрядчик, работы ведутся очень добросовестно, и я думаю, на следующий год туда наши дети уже пойдут к первому сентября. И рядом строится такой же детский садик на 130 мест", – рассказал гость эфира.
Он подчеркнул, что все школы там, где нужно и запланировано, все это будет построено.
В сентябре в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории открылась новая средняя школа №18 с крымско-татарским и русским языком обучения им. генерала Исмаила Булатовича Булатова, церемонию открытия посетил лично глава респубилки Сергей Аксенов.
Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявлял, что за десять лет в составе России в Крыму построены и реконструированы 11 школ и 278 детских садов, обновлены ремонтами 254 школы, а до 2028 года планируют построить еще 12.
