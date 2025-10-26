https://crimea.ria.ru/20251026/kak-v-krymu-stroyat-shkoly-v-mestakh-kompaktnogo-prozhivaniya-krymskikh-tatar-1150315087.html

Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татар

2025-10-26T16:27

2025-10-26T16:27

2025-10-26T16:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Проблем с местами для детей в дошкольных учреждениях в местах компактного проживания в Крыму крымских татар уже нет, все запланированные школы будут построены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета ГС РК по межнациональным отношениям Эдип Гафаров.Одним из таких улучшений, по его словам, станет детский сад на юго-восточной окраине Симферополя рядом со школой, которую планируют открыть в будущем году"Новые школы появятся у нас, скорее всего, на следующий год. Это здесь, в Симферополе, массив Залесье. Там строится школа на 480 мест, точно такая же, как в Исмаил-Бее по количеству ученических мест. Сейчас там хороший подрядчик, работы ведутся очень добросовестно, и я думаю, на следующий год туда наши дети уже пойдут к первому сентября. И рядом строится такой же детский садик на 130 мест", – рассказал гость эфира.Он подчеркнул, что все школы там, где нужно и запланировано, все это будет построено.В сентябре в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории открылась новая средняя школа №18 с крымско-татарским и русским языком обучения им. генерала Исмаила Булатовича Булатова, церемонию открытия посетил лично глава респубилки Сергей Аксенов.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявлял, что за десять лет в составе России в Крыму построены и реконструированы 11 школ и 278 детских садов, обновлены ремонтами 254 школы, а до 2028 года планируют построить еще 12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Переломный день для всего Крыма": что изменил указ Путина о репатриантахКамни и люди: армяне в КрымуВ Бахчисарае почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

