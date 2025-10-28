Рейтинг@Mail.ru
В Крыму детские пособия перечислят досрочно из-за праздничных дней - РИА Новости Крым, 28.10.2025
В Крыму детские пособия перечислят досрочно из-за праздничных дней
В Крыму детские пособия перечислят досрочно из-за праздничных дней
В Крыму детские пособия перечислят досрочно из-за праздничных дней
В связи с праздничными и выходными днями в начале ноября детские пособия перечислят досрочно, сообщили в Отделении СФР по Республике Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В связи с праздничными и выходными днями в начале ноября детские пособия перечислят досрочно, сообщили в Отделении СФР по Республике Крым.Так, 1 ноября родители получат выплаты за октябрь по следующим направлениям: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.Семьям, получающим ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до 3 лет, средства будут перечислены по обычному графику – 5 ноября, в первый рабочий день после праздников. Работающие родители, оформившие ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, получат выплату 7 ноября вместо 8, так как дата приходится на субботу.Ранее сообщалось, что из-за предстоящих праздников пенсионерам России также начислят ноябрьские выплаты на несколько дней раньше.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Декретные" для женщин-предпринимателей: как оформить в Крыму16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсиюБойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда
Новости
крым, новости крыма, отделение социального фонда россии по республике крым, пособия и выплаты, пособие по беременности и родам, дети
В Крыму детские пособия перечислят досрочно из-за праздничных дней

Детские пособия за октябрь в Крыму выплатят досрочно - СФР

19:35 28.10.2025
 
Большая семья
Большая семья
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В связи с праздничными и выходными днями в начале ноября детские пособия перечислят досрочно, сообщили в Отделении СФР по Республике Крым.
Так, 1 ноября родители получат выплаты за октябрь по следующим направлениям: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

"Региональное Отделение СФР досрочно перечислит средства семьям, выбравшим безналичную выплату через банк. Если пособие доставляет почта, деньги придут в ноябре в соответствии с графиком работы отделений Почты Крыма", – уточнили в СФР.

Семьям, получающим ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до 3 лет, средства будут перечислены по обычному графику – 5 ноября, в первый рабочий день после праздников. Работающие родители, оформившие ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, получат выплату 7 ноября вместо 8, так как дата приходится на субботу.

"Для удобства родителей большинство детских пособий СФР выплачивает в единую дату. Каждое 3-е число всем, кто выбрал безналичную доставку, поступают средства за прошлый месяц. В тех случаях, когда дни выплаты приходятся на праздники и выходные, региональное Отделение СФР заранее перечисляет деньги", – напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за предстоящих праздников пенсионерам России также начислят ноябрьские выплаты на несколько дней раньше.
КрымНовости КрымаОтделение Социального фонда России по Республике КрымПособия и выплатыПособие по беременности и родамдети
 
