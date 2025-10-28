https://crimea.ria.ru/20251028/v-krymu-detskie-posobiya-perechislyat-dosrochno-iz-za-prazdnichnykh-dney-1150481923.html

В Крыму детские пособия перечислят досрочно из-за праздничных дней

В Крыму детские пособия перечислят досрочно из-за праздничных дней

В связи с праздничными и выходными днями в начале ноября детские пособия перечислят досрочно, сообщили в Отделении СФР по Республике Крым. РИА Новости Крым, 28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В связи с праздничными и выходными днями в начале ноября детские пособия перечислят досрочно, сообщили в Отделении СФР по Республике Крым.Так, 1 ноября родители получат выплаты за октябрь по следующим направлениям: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.Семьям, получающим ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до 3 лет, средства будут перечислены по обычному графику – 5 ноября, в первый рабочий день после праздников. Работающие родители, оформившие ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, получат выплату 7 ноября вместо 8, так как дата приходится на субботу.Ранее сообщалось, что из-за предстоящих праздников пенсионерам России также начислят ноябрьские выплаты на несколько дней раньше.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Декретные" для женщин-предпринимателей: как оформить в Крыму16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсиюБойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда

крым

Новости

