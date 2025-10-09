Рейтинг@Mail.ru
"Декретные" для женщин-предпринимателей: как оформить в Крыму - РИА Новости Крым, 09.10.2025
"Декретные" для женщин-предпринимателей: как оформить в Крыму
"Декретные" для женщин-предпринимателей: как оформить в Крыму - РИА Новости Крым, 09.10.2025
"Декретные" для женщин-предпринимателей: как оформить в Крыму
В Крыму 795 женщин-предпринимателей получили пособия по беременности и родам. Об этом сообщили в Отделении Социального Фонда России по Крыму и разъяснили... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T07:58
2025-10-09T06:22
новости крыма
социальный фонд россии
беременность
декретный отпуск
закон и право
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 795 женщин-предпринимателей получили пособия по беременности и родам. Об этом сообщили в Отделении Социального Фонда России по Крыму и разъяснили порядок оформления такого пособия."Жительницы Республики Крым – индивидуальные предприниматели могут получать пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, а также ряд иных выплат, связанных с материнством. Это право распространяется также на глав и членов крестьянских хозяйств, адвокатов и нотариусов частной практики. В текущем году 795 женщин-предпринимателей, ожидающих ребенка, уже получили декретные выплаты", – сообщили в Отделении.Получить такое пособие можно при условии добровольного страхования в Отделении Социального Фонда России. Для этого нужно подать заявление в личном кабинете на "Госуслугах" или в клиентской службе Отделения Социального фонда, а также заплатить взносы."При этом важно помнить, что право на получение пособий возникает в следующем году после уплаты взносов. Добровольный годовой взнос на обязательное социальное страхование необходимо перечислить в региональное Отделение Социального Фонда России до 31 декабря частями или единовременным платежом. Годовая сумма взносов в 2025 году равна 7 809, 12 рулей", - пояснили в СФР.Предприниматели, которые оплатили взносы на обязательное социальное страхование в текущем году, смогут получить в следующем пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за малышом до 1,5 лет, а также пособие по временной нетрудоспособности, уточняется в сообщении.Число предпринимателей в Крыму за год выросло почти на 13 процентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Их количество превысило 264 тысячи человек.
Новости
новости крыма, социальный фонд россии, беременность, декретный отпуск, закон и право, новости
"Декретные" для женщин-предпринимателей: как оформить в Крыму

В Крыму 795 женщин-предпринимателей получили пособия по беременности и родам

07:58 09.10.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваБеременность
Беременность
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 795 женщин-предпринимателей получили пособия по беременности и родам. Об этом сообщили в Отделении Социального Фонда России по Крыму и разъяснили порядок оформления такого пособия.
"Жительницы Республики Крым – индивидуальные предприниматели могут получать пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, а также ряд иных выплат, связанных с материнством. Это право распространяется также на глав и членов крестьянских хозяйств, адвокатов и нотариусов частной практики. В текущем году 795 женщин-предпринимателей, ожидающих ребенка, уже получили декретные выплаты", – сообщили в Отделении.
Получить такое пособие можно при условии добровольного страхования в Отделении Социального Фонда России. Для этого нужно подать заявление в личном кабинете на "Госуслугах" или в клиентской службе Отделения Социального фонда, а также заплатить взносы.
"При этом важно помнить, что право на получение пособий возникает в следующем году после уплаты взносов. Добровольный годовой взнос на обязательное социальное страхование необходимо перечислить в региональное Отделение Социального Фонда России до 31 декабря частями или единовременным платежом. Годовая сумма взносов в 2025 году равна 7 809, 12 рулей", - пояснили в СФР.
Предприниматели, которые оплатили взносы на обязательное социальное страхование в текущем году, смогут получить в следующем пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за малышом до 1,5 лет, а также пособие по временной нетрудоспособности, уточняется в сообщении.
Число предпринимателей в Крыму за год выросло почти на 13 процентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Их количество превысило 264 тысячи человек.
Лента новостейМолния